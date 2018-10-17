One Mix 2 Yoga: мини-ноутбук с поддержкой перьевого управления

Участники проекта One Netbook представили ультракомпактный компьютер One Mix 2 Yoga, совмещающий функциональность ноутбука и планшета.

Устройство оборудовано сенсорным дисплеем размером 7 дюймов по диагонали. Применена панель с разрешением 1920 ? 1200 пикселей. Взаимодействовать с экраном можно при помощи специального пера. Дисплей вращается на 360 градусов, что позволяет переводить компьютер из режима лэптопа в режим планшета.

Максимальное оснащение включает процессор Intel Core M3-8100Y. Этот чип поколения Amber Lake Y содержит два вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до четырёх потоков инструкций. Базовая тактовая частота составляет 1,1 ГГц, максимальная — 3,4 ГГц. В состав изделия входит графический контроллер Intel HD Graphics 615.

Мини-ноутбук может нести на борту до 16 Гбайт оперативной памяти. Вместимость твердотельного накопителя — до 512 Гбайт. Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0.

Среди прочего стоит упомянуть интерфейсы USB Type-C, USB 3.0 Type-A и HDMI. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6500 мА·ч. Использована операционная система Windows 10 Home.

ЦенаOne Mix 2 Yoga составляет от 650 долларов США .



