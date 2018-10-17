Tesoro GRAM Spectrum TKL: компактная клавиатура механического типа
Компания Tesoro официально представила клавиатуру GRAM Spectrum TKL для любителей игр, о подготовке которой было объявлено в ходе выставки Computex 2018.
Новинка относится к механическому типу. Используются низкопрофильные переключатели Tesoro Agile Switch (Blue/Red), рассчитанные на 50 млн срабатываний.
Клавиатура не имеет цифрового блока кнопок в правой части, благодаря чему может похвастаться компактными размерами — 365 ? 136 ? 25,6 мм. Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения — белым и чёрным.
Модель GRAM Spectrum TKL оснащена RGB-подсветкой с возможностью воспроизведения 16,8 млн цветовых оттенков и поддержкой независимой настройки клавиш.
Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB. Частота опроса составляет 1000 Гц. Гарантирована совместимость с операционными системами Windows.
В составе новинки задействован 32-битный процессор ARM. Предусмотрено 512 Кбайт интегрированной памяти. Поддерживается быстрая запись макрокоманд.
Приобрести клавиатуру можно будет по ориентировочной цене 100 долларов США.
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