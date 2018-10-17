Tesoro GRAM Spectrum TKL: компактная клавиатура механического типа

Tesoro GRAM Spectrum TKL: компактная клавиатура механического типа

Компания Tesoro официально представила клавиатуру GRAM Spectrum TKL для любителей игр, о подготовке которой было объявлено в ходе выставки Computex 2018.

Новинка относится к механическому типу. Используются низкопрофильные переключатели Tesoro Agile Switch (Blue/Red), рассчитанные на 50 млн срабатываний.

Клавиатура не имеет цифрового блока кнопок в правой части, благодаря чему может похвастаться компактными размерами — 365 ? 136 ? 25,6 мм. Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения — белым и чёрным.

Tesoro GRAM Spectrum TKL: компактная клавиатура механического типа

Модель GRAM Spectrum TKL оснащена RGB-подсветкой с возможностью воспроизведения 16,8 млн цветовых оттенков и поддержкой независимой настройки клавиш.

Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB. Частота опроса составляет 1000 Гц. Гарантирована совместимость с операционными системами Windows.

Tesoro GRAM Spectrum TKL: компактная клавиатура механического типа

В составе новинки задействован 32-битный процессор ARM. Предусмотрено 512 Кбайт интегрированной памяти. Поддерживается быстрая запись макрокоманд.

Приобрести клавиатуру можно будет по ориентировочной цене 100 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
MSI рассказала о трудностях производства GeForce RTX и влиянии торговой войны США и КитаяMSI рассказала о трудностях производства GeForce RTX и влиянии торговой войны США и Китая
Dell UltraSharp U4919DW: монитор Dual QHD размером 49 дюймовDell UltraSharp U4919DW: монитор Dual QHD размером 49 дюймов
Не все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и MeltdownНе все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и Meltdown
Охладитель Cooler Master Hyper 212 предстал в двух новых вариантах исполненияОхладитель Cooler Master Hyper 212 предстал в двух новых вариантах исполнения
Новые официальные тесты Core i9-9900K: отрыв от Ryzen 7 2700X оказался не так великНовые официальные тесты Core i9-9900K: отрыв от Ryzen 7 2700X оказался не так велик
Блок рекламы


Похожие новости
TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопокTYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок
Механическая клавиатура HyperX Alloy FPS RGB стоит $110Механическая клавиатура HyperX Alloy FPS RGB стоит $110
Razer BlackWidow Elite: механическая клавиатура с подсветкой ChromaRazer BlackWidow Elite: механическая клавиатура с подсветкой Chroma
Canon PowerShot SX740 HS: компактная фотокамера с 40-кратным оптическим зумомCanon PowerShot SX740 HS: компактная фотокамера с 40-кратным оптическим зумом
Представлена компактная фотокамера Fujifilm XF10Представлена компактная фотокамера Fujifilm XF10
Bloomberg: Apple готовит новую гарнитуру AirPods и наушники накладного типаBloomberg: Apple готовит новую гарнитуру AirPods и наушники накладного типа
Cooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопокCooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок
Игровая клавиатура Logitech G512 с переключателями Romer-GИгровая клавиатура Logitech G512 с переключателями Romer-G
Computex 2018: низкопрофильная механическая клавиатура Cooler Master CK620Computex 2018: низкопрофильная механическая клавиатура Cooler Master CK620
Игровая клавиатура Sharkoon PureWriter TKL RGB займет минимум местаИгровая клавиатура Sharkoon PureWriter TKL RGB займет минимум места
Последние новости
Подгружаем последние новости