Corsair Force MP510: быстрые SSD-накопители для игровых систем

Компания Corsair анонсировала твердотельные накопители семейства Force MP510, рассчитанные на использование в высокопроизводительных настольных и портативных компьютерах.

Новинки выполнены в формате M.2 2280 — габариты составляют 22 ? 80 мм. Задействованы микрочипы флеш-памяти 3D TLC NAND.

Накопители относятся к решениям NVMe PCIe Gen3 x4. Спецификация NVMe (NVM Express) описывает доступ к SSD с помощью шины PCI Express, за счёт чего существенно повышается быстродействие.

Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 3480 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 3000 Мбайт/с.

Количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) составляет до 570 тыс. при записи и до 610 тыс. при чтении. Поддерживается шифрование информации по алгоритму AES с ключом длиной 256 бит.

В семействе Corsair Force MP510 представлены четыре модели — вместимостью 240 Гбайт, 480 Гбайт, 960 Гбайт и 1920 Гбайт. Гарантия производителя составляет пять лет. О цене, к сожалению, ничего не сообщается.



