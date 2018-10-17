HP начала поставку ноутбуков ZBook с процессорами Core i9, видеокартой NVIDIA Quadro P2000 и оперативной памятью до 128 Гбайт

HP начала поставку ноутбуков ZBook с процессорами Core i9, видеокартой NVIDIA Quadro P2000 и оперативной памятью до 128 Гбайт

Прошло не так уж и много времени с того момента, как HP выпустила трансформируемую рабочую станцию HP ZBook Studio x360 G5, а компания уже начала обновление компонентов этого семейства портативных компьютеров.

Ноутбук Studio x360 наряду с моделями ZBook Studio, ZBook 15 и ZBook 17 теперь будет поставляться с шестиядерными процессорами Intel Core i9 восьмого поколения и возможностью объединения SSD в RAID-массив.

HP также увеличила графическую производительность Studio и Studio x360, заменив их прежние видеокарты на графический ускоритель NVIDIA Quadro P2000 на архитектуре Pascal с 1024 ядрами CUDA.

Ноутбук Studio x360 получил опционально сенсорный экран с антибликовым покрытием, который, как утверждает компания, «на 20 % ярче, чем 15-дюймовый дисплей Retina у Apple MacBook Pro, и на 50 % ярче, чем дисплей Dell XPS UltraSharp 4K».

HP начала поставку ноутбуков ZBook с процессорами Core i9, видеокартой NVIDIA Quadro P2000 и оперативной памятью до 128 Гбайт

А модели HP ZBook 15 и 17, начиная с декабря, будут доступны в конфигурациях с объемом оперативной памяти до 128 Гбайт.

Параллельно с обновлением оборудования компания HP анонсировала Z Club, программу по подписке для творческих пользователей, желающих обновить свои студии. Технологический гигант выберет из них 100 профессионалов, которые получат для своего пилотного проекта специальные индивидуальные комплекты, включающие инструменты для редактирования видео, графического дизайна и т. д.

HP начала поставку ноутбуков ZBook с процессорами Core i9, видеокартой NVIDIA Quadro P2000 и оперативной памятью до 128 Гбайт

Компания обещает предоставить индивидуальное аппаратное и сервисное решение для удовлетворения потребностей каждого пользователя в выполнении конкретного рабочего процесса. Она предоставит этот комплект бесплатно на три месяца, а также предложит этим творческим клиентам набор аппаратных средств на условиях подписки на сервис. За ежемесячную плату Z Club предоставит компьютеры, оснащённые профессиональными дисплеями, принтерами и аксессуарами.

Те, кто желает подписаться на Z Club, могут подать заявку на сайте HP, чтобы попытаться стать одним из 100 счастливчиков. Остальные уже могут приобрести обновлённое оборудование у HPи ретейлеров.

Модель HP ZBook Studio x360 получила стартовую цену в размере $1499, тогда как цены на ZBook Studio, ZBook 15 и ZBook 17 начинаются с $1349.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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