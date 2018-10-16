SuperO C9Z390-CG-IW: плата для компактных систем на платформе Intel Z390

Компания Supermicro представила материнскую плату SuperO C9Z390-CG-IW, подходящую для формирования компактных компьютеров игрового класса.

Новинка выполнена в формате Mini-ITX: габариты составляют 170 ? 170 мм. Применён набор логики Intel Z390 Express. Возможно использование процессоров Intel Core восьмого и девятого поколений в исполнении LGA 1151. Максимально допустимое значение рассеиваемой тепловой энергии может достигать 120 Вт.

Для модулей оперативной памяти DDR4-3866 есть два слота. В системе можно задействовать до 32 Гбайт ОЗУ. Для подключения накопителей есть четыре стандартных порта Serial ATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с.

Материнская плата оборудована слотом PCIe 3.0 x16 для дискретного графического ускорителя. Оснащение включает сетевой контроллер Gigabit Ethernet, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11ac и Bluetooth, многоканальный звуковой кодек ALC 1220 HD Audio.

На планке с разъёмами можно обнаружить порты USB 3.1 Gen2 Type-A и Type-C, интерфейсы HDMI и DisplayPort для вывода изображения, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.



