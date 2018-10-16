Новые официальные тесты Core i9-9900K: отрыв от Ryzen 7 2700X оказался не так велик

Компания Principled Technologies повторно провела тесты процессора AMD Ryzen 7 2700X, теперь уже не используя «игровой режим», и представила полученные результаты. Как и ожидалось, они оказались выше полученных изначально в большинстве игр, но не во всех.

Для начала напомним, что компания Intel на последней презентации назвала новый Core i9-9900K «лучшим игровым процессором». Сделала она это, основываясь на результатах тестировании этого и ряда других процессоров независимой компанией Principled Technologies. На прошлой неделе она представила результаты тестов, и оказалось, что методика, по которой тестировались процессоры AMD, могла не лучшим образом повлиять на результаты, на что и обратили внимание журналисты.

Сообщается, что на этот раз Principled Technologies протестировала все процессоры AMD в стандартном режиме утилиты Ryzen Master (Creator Mode), который, в отличие от «игрового режима» (Gaming Mode), предполагает одновременную работу всех ядер процессора, без отключения части из них. В итоге результаты процессора Ryzen 7 2700X улучшились, а вот у моделей семейства Ryzen Threadripper — ухудшились. Тут надо заметить, что вышеуказанные режимы как раз и предназначаются для процессоров Ryzen Threadripper, чтобы обеспечить им оптимальную производительность при разных нагрузках.

В результате повторного тестирования подтвердилось, что процессор Core i9-9900K заслуженно получил звание лучшего игрового процессора в мире. Однако оказалось, что разница между Core i9-9900K и Ryzen 7 2700X куда меньше, чем утверждалось изначально. Если изначально говорилось о преимуществе примерно в 20%, то согласно новым результатам, Core i9-9900K в среднем оказывается быстрее Ryzen 7 2700X лишь на 13 %.

Но не стоит забывать, что процессор Intel Core i9-9900K стоит значительно дороже своего конкурента. На момент написания новости один известный американский магазин предлагает Ryzen 7 2700X по цене $295, тогда как предварительный заказ на Core i9-9900K можно оформить за $580. Получается, что за преимущество в 13 % придётся заплатить почти вдвое больше.

Ещё одним камнем преткновения в оригинальных тестах стали системы охлаждения. Для процессора Ryzen 7 2700X использовалась шедшая с ним в комплекте AMD Wraith Prism, тогда как для всех остальных — Noctua NH-U14S. Такой выбор Principled Technologies объяснила тем, что с другими процессорами не поставляется стандартная система охлаждения, и, кроме того, она сослалась на слова AMD, что её фирменной Wraith Prism должно быть достаточно для этого процессора.

Но так ли это на самом деле, или всё же более производительная система охлаждения могла бы позволить добиться процессору AMD более высоких результатов, так и осталось загадкой. В теории более производительный охладитель должен позволить процессору постоянно работать на более высоких частотах в режиме Boost, что должно положительно сказываться на результатах тестов.

Как бы то ни было, официальные тесты не всегда отражают реальное положение вещей, поэтому лучше дождаться выхода независимых обзоров, а не спешить с оформлением предварительных заказов. Напомним, что обзоры процессоров Core 9-го поколения будут опубликованы 19 октября.



