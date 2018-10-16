Dell UltraSharp U4919DW: монитор Dual QHD размером 49 дюймов

Компания Dell анонсировала первый в мире монитор формата Dual QHD размером 49 дюймов по диагонали: панель получила название UltraSharp U4919DW.

В основу новинки положена матрица IPS. Разрешение составляет 5120 ? 1440 пикселей. Для сравнения: обычные экраны формата QHD обладают разрешением 2560 ? 1440 точек.

Таким образом, новый монитор можно сравнить с двумя дисплеями формата QHD, установленными бок о бок. Соотношение сторон представленной панели составляет 32:9.

Частота обновления равна 60 Гц. Технология NVIDIA G-Sync или AMD FreeSync не предусмотрена.

Монитор имеет вогнутую форму (3800R). Для подключения источников сигнала можно задействовать цифровые интерфейсы HDMI и DisplayPort.

Новинка оборудована симметричным портом USB Type-C. Кроме того, говорится о наличии концентратора USB 3.0 Type-A.

Заявлен 99-процентный охват цветового пространства sRGB. Угол обзора по горизонтали достигает 178 градусов. Контрастность — 1000:1.

В продажу монитор Dell UltraSharp U4919DW поступит в конце текущего месяца. Приобрести его можно будет по ориентировочной цене 1700 долларов США .



