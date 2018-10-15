Новостей.COM ⇒ Hard

Процессор Rockchip PX30 рассчитан на автомобильные медиацентры Компания Rockchip анонсировала процессор PX30, предназначенный для использования в составе автомобильных информационно-развлекательных систем. Конфигурация чипа предусматривает использование четырёх вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A35. Тактовая частота, к сожалению, не уточняется. В составе графической подсистемы задействован контроллер Mali-G31 MP2 GPU. Отмечается, что процессор способен справляться с декодированием видеоматериалов 1080p H.265/H.264/VC-1/MPEG/VP8. Среди поддерживаемых интерфейсов названы SDIO3.0, USB2.0 HOST & OTG, I2C, UART, SPI и пр. Возможны коммуникации посредством 10/100M Ethernet. Допускается использование оперативной памяти DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR2 и флеш-накопителей MLC NAND, а также eMMC 4.51. Типовой автомобильный медиацентр на платформе PX30 может быть оборудован 7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1024 ? 600 пикселей, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, приёмником GPS . Опционально возможна поддержка мобильной связи четвёртого поколения LTE .

Олег Писарев, Supreme2.Ru

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.