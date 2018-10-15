Процессор Rockchip PX30 рассчитан на автомобильные медиацентры

Процессор Rockchip PX30 рассчитан на автомобильные медиацентры

Компания Rockchip анонсировала процессор PX30, предназначенный для использования в составе автомобильных информационно-развлекательных систем.

Конфигурация чипа предусматривает использование четырёх вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A35. Тактовая частота, к сожалению, не уточняется.

В составе графической подсистемы задействован контроллер Mali-G31 MP2 GPU. Отмечается, что процессор способен справляться с декодированием видеоматериалов 1080p H.265/H.264/VC-1/MPEG/VP8.

Среди поддерживаемых интерфейсов названы SDIO3.0, USB2.0 HOST & OTG, I2C, UART, SPI и пр. Возможны коммуникации посредством 10/100M Ethernet.

Процессор Rockchip PX30 рассчитан на автомобильные медиацентры

Допускается использование оперативной памяти DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR2 и флеш-накопителей MLC NAND, а также eMMC 4.51.

Типовой автомобильный медиацентр на платформе PX30 может быть оборудован 7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1024 ? 600 пикселей, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, приёмником GPS. Опционально возможна поддержка мобильной связи четвёртого поколения LTE.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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