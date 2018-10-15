Rosewill Prism S500: компьютерный корпус с RGB-подсветкой

Компания Rosewill выпустила компьютерный корпус Prism S500, предназначенный для формирования настольных систем игрового класса.

Новинка относится к решениям формата Mid Tower. Пользователи смогут установить материнскую плату стандарта ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Максимально возможное количество карт расширения — семь.

Корпус оборудован боковой панелью из закалённого стекла. Предусмотрена многоцветная RGB-подсветка. Говорится о совместимости с системами ASUS Aura Sync и MSI Mystic Light.

В составе компьютера могут применяться дискретные графические ускорители длиной до 440 мм. Ограничение по высоте процессорного охладителя — 160 мм.

Допускается использование трёх накопителей типоразмера 3,5/2,5 дюйма и двух 2,5-дюймовых устройств хранения данных. В системе охлаждения могут быть задействованы шесть 120-мм вентиляторов.

На верхней панели располагаются гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.

В продажу корпус Rosewill Prism S500 поступит в ближайшее время. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.



