Xiaomi представила «умную» маску для сна за $36

Xiaomi представила устройство под названием «Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask» – «умную» маску для улучшения сна путем «перехвата» волн мозга и синтеза расслабляющей музыкы.

Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask

Принцип работы

На маске в области лба размещено 3 электрода, фиксирующих мозговые волны и генерирующих музыку, которая синхронизирует частоту волн с тета-ритмом для расслабления. После засыпания громкость музыки автоматически уменьшается. Утром при просыпании гаджет фиксирует повышение активности мозга и включает нежную мелодию, ускоряющую пробуждение.

Xiaomi Easy Air Brain Wave Sleeping Eye Mask

Дизайн

Устройство обеспечивает затемнение на 99% и покрыто гипоаллергенным композитным синтетическим материалом из льна, который можно постирать благодаря разборной конструкции. Масса гаджета составляет 50 грамм. Новинка уже поступила в продажу в китайский магазинах Xiaomi по цене 249 юаней ($36).




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