Teledyne e2v создала датчик изображения, снимающий 4К-видео с частотой 710 к/с

Английская компания Teledyne e2, занимающаяся производством технологических систем и компонентов в области здравоохранения, выпустила новый 11 Мп датчик из семейства Lince формата APS-C. Lince11M предназначена для приложений, которым требуется большое разрешение и высокая скорость затвора.

Teledyne e2v

Новый датчик способен снимать 4K-видео со скоростью 710 кадров в секунду или 1400 к/с в режиме Full HD. Lince11M использует формат APS-C и совместим со стандартной оптикой, а размер пикселя равен 6 мкм.

Как утверждает производитель, новинка будет применяться в системах визуальной инспекции на производстве для повышения пропускной способности линий контроля качества. Ожидается, что первые образцы Lince11M будут доступны в марте 2019 года.


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