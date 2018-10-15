Acer оснастила компьютеры Predator Orion чипом Core девятого поколения

Компания Acer объявила об обновлении настольных компьютеров Predator Orion 9000 Series и Predator Orion 5000 Series, созданных специально для требовательных любителей игр.

Устройства заключены в корпуса с агрессивным обликом. Предусмотрено большое окно, через которое отлично просматриваются внутренние компоненты.

Максимальная конфигурация компьютеров предусматривает использование мощного процессора Intel Core девятого поколения — чипа i9-9900K Coffee Lake. Это изделие содержит восемь вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до шестнадцати потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 3,6 ГГц, максимальная — 5,0 ГГц.

Для устройств семейства Predator Orion 9000 предусмотрена возможность применения дискретного графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Кроме того, обещана поддержка будущих процессоров Intel Core X-Series.

Компьютеры Predator Orion 5000 в максимальной конфигурации несут на борту видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080.

За эффективный отвод тепла отвечает технология IceTunnel 2.0, разделяющая корпус компьютера на несколько зон для индивидуального охлаждения каждой.

Объём оперативной памяти, а также тип и вместимость накопителей будут определяться пожеланиями заказчика.



