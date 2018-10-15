Acer оснастила компьютеры Predator Orion чипом Core девятого поколения

Acer оснастила компьютеры Predator Orion чипом Core девятого поколения

Компания Acer объявила об обновлении настольных компьютеров Predator Orion 9000 Series и Predator Orion 5000 Series, созданных специально для требовательных любителей игр.

Устройства заключены в корпуса с агрессивным обликом. Предусмотрено большое окно, через которое отлично просматриваются внутренние компоненты.

Максимальная конфигурация компьютеров предусматривает использование мощного процессора Intel Core девятого поколения — чипа i9-9900K Coffee Lake. Это изделие содержит восемь вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до шестнадцати потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 3,6 ГГц, максимальная — 5,0 ГГц.

Для устройств семейства Predator Orion 9000 предусмотрена возможность применения дискретного графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Кроме того, обещана поддержка будущих процессоров Intel Core X-Series.

Компьютеры Predator Orion 5000 в максимальной конфигурации несут на борту видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080.

Acer оснастила компьютеры Predator Orion чипом Core девятого поколения

За эффективный отвод тепла отвечает технология IceTunnel 2.0, разделяющая корпус компьютера на несколько зон для индивидуального охлаждения каждой.

Объём оперативной памяти, а также тип и вместимость накопителей будут определяться пожеланиями заказчика.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
MSI рассказала о трудностях производства GeForce RTX и влиянии торговой войны США и КитаяMSI рассказала о трудностях производства GeForce RTX и влиянии торговой войны США и Китая
Не все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и MeltdownНе все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и Meltdown
Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+
TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопокTYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок
Новый ПК-корпус Chieftec оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкойНовый ПК-корпус Chieftec оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкой
Блок рекламы


Похожие новости
Intel представила 28-ядерный процессор Xeon, 9-ое поколение Core i и обновление высокопроизводительных Core XIntel представила 28-ядерный процессор Xeon, 9-ое поколение Core i и обновление высокопроизводительных Core X
Подтвердилась стоимость Coffee Lake Refresh: почти $500 за Core i9-9900KПодтвердилась стоимость Coffee Lake Refresh: почти $500 за Core i9-9900K
Acer Predator Helios 300 White Edition: игровой ноутбук в белоснежном корпусеAcer Predator Helios 300 White Edition: игровой ноутбук в белоснежном корпусе
Amazon представила умную колонку Echo Show второго поколенияAmazon представила умную колонку Echo Show второго поколения
Гарнитура ASUS ROG Delta Core подходит для игровых консолей и ПКГарнитура ASUS ROG Delta Core подходит для игровых консолей и ПК
Core i9-9900K протестирован в Cinebench R15 на частоте 5 ГГцCore i9-9900K протестирован в Cinebench R15 на частоте 5 ГГц
Core i3-9350K замечен в компании старших CPU Coffee Lake RefreshCore i3-9350K замечен в компании старших CPU Coffee Lake Refresh
Core i7-9700K подтвердил превосходство над Core i7-8700K в первом обзореCore i7-9700K подтвердил превосходство над Core i7-8700K в первом обзоре
AMD выпустит 10-ядерный Ryzen 2800X в ответ на Intel Core i9 9900KAMD выпустит 10-ядерный Ryzen 2800X в ответ на Intel Core i9 9900K
Acer представила новые игровые мониторы NitroAcer представила новые игровые мониторы Nitro
Последние новости
Подгружаем последние новости