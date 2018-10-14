KLEVV Cras X RGB и Bolt X: память DDR4 для игровых компьютеров

KLEVV Cras X RGB и Bolt X: память DDR4 для игровых компьютеров

Бренд KLEVV официально представил комплекты оперативной памяти Cras X RGB и отдельные модули Bolt X, рассчитанные на использование в игровых настольных системах.

Марка KLEVV принадлежит компании Essencore, которая, в свою очередь, является дочерним предприятием SK Group. Весной этого года бренд KLEVV вышел на роSSийский рынок.

Итак, сообщается, что в семейство Cras X RGB вошли наборы ёмкостью 16 Гбайт (2 ? 8 Гбайт) и 32 Гбайт (2 ? 16 Гбайт). Частота может составлять 3200 МГц и 3466 МГц. Тайминги в первом случае — 16-18-18-38, во втором — 17-19-19-39. Память работает при напряжении 1,35 В.

Решения Cras X RGB, впервые показанные на выставке Computex 2018, снабжены многоцветной RGB-подсветкой. Говорится о совместимости с системами ASUS Aura Sync, ASRock Polychrome RGB, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.

KLEVV Cras X RGB и Bolt X: память DDR4 для игровых компьютеров

Что касается модулей Bolt X, то они представлены в вариантах ёмкостью 4, 8 и 16 Гбайт. Частота составляет 2666 или 3200 МГц. Тайминги — 16-18-18-36 и 16-18-18-38 соответственно, напряжение питания — 1,2 и 1,35 В.

На все изделия предоставляется пожизненная гарантия.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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