Cooler Master ControlPad: панель управления для игроков и создателей контента
Компания Cooler Master запустила на площадке Kickstarter программу по сбору средств на выпуск панели управления ControlPad для персональных компьютеров.
Устройство представляет собой модуль с 24 полностью программируемыми кнопками. Могут применяться механические переключатели Cherry MX Red или Gateron Red. Предусмотрен съёмный упор для руки.
Панель, как утверждается, заинтересует прежде всего любителей игр, создателей контента и музыкантов. Может быть активирована раскладка, скажем, для шутера от первого лица или графического редактора Photoshop.
Главная особенность новинки — технология Aimpad, которая позволяет реализовать возможность полноценного аналогового управления движением. Клавиши, по сути, превращаются в некий аналог педали акселератора. Пользователю для небольшого смещения не нужно постоянно отпускать и нажимать кнопки — достаточно просто изменить силу нажатия.
На организацию выпуска ControlPad требуется собрать $50 тыс. или больше. Сейчас новинку можно заказать, пожертвовав 75 долларов. Поставки планируется начать в мае следующего года.
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