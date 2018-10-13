Cooler Master ControlPad: панель управления для игроков и создателей контента

Компания Cooler Master запустила на площадке Kickstarter программу по сбору средств на выпуск панели управления ControlPad для персональных компьютеров.

Устройство представляет собой модуль с 24 полностью программируемыми кнопками. Могут применяться механические переключатели Cherry MX Red или Gateron Red. Предусмотрен съёмный упор для руки.

Панель, как утверждается, заинтересует прежде всего любителей игр, создателей контента и музыкантов. Может быть активирована раскладка, скажем, для шутера от первого лица или графического редактора Photoshop.

Главная особенность новинки — технология Aimpad, которая позволяет реализовать возможность полноценного аналогового управления движением. Клавиши, по сути, превращаются в некий аналог педали акселератора. Пользователю для небольшого смещения не нужно постоянно отпускать и нажимать кнопки — достаточно просто изменить силу нажатия.

На организацию выпуска ControlPad требуется собрать $50 тыс. или больше. Сейчас новинку можно заказать, пожертвовав 75 долларов. Поставки планируется начать в мае следующего года.



