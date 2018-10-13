Охладитель Cooler Master Hyper 212 предстал в двух новых вариантах исполнения

Охладитель Cooler Master Hyper 212 предстал в двух новых вариантах исполнения

Компания Cooler Master анонсировала две новые версии процессорного кулера Hyper 212 — модификации Black Edition и RGB Black Edition.

Охладители выполнены в чёрном цвете. Конструкция включает радиатор и четыре тепловые трубки с технологией Direct Contact — они имеют непосредственный контакт с крышкой процессора. Кроме того, предусмотрена прижимная пластина с небольшим вспомогательным радиатором.

Охладитель Cooler Master Hyper 212 предстал в двух новых вариантах исполнения

Кулеры наделены 120-миллиметровым вентилятором, скорость вращения которого регулируется в диапазоне от 650 до 2000 оборотов в минуту. Заявленный срок службы достигает 160 тыс. часов.

Охладитель Cooler Master Hyper 212 предстал в двух новых вариантах исполнения

Вентилятор модели Hyper 212 RGB Black Edition снабжён многоцветной RGB-подсветкой. Заявлена совместимость с системами ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

Охладитель Cooler Master Hyper 212 предстал в двух новых вариантах исполнения

Кулеры относятся к универсальным решениям. Они подходят для применения с процессорами Intel в исполнении LGA 2066/2011-v3/2011/1151/1150/1155/1156/1366 и с чипами AMD в исполнении AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1.

Цена Hyper 212 RGB Black Edition и Hyper 212 Black Edition — 45 евро и 35 евро соответственно. Продажи начнутся в текущем месяце.

Охладитель Cooler Master Hyper 212 предстал в двух новых вариантах исполнения


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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