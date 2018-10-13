Первые ноутбуки с NVIDIA Turing выйдут в начале 2019 года

Не могло возникнуть сомнений, что компания NVIDIA вслед за настольными видеокартами поколения Turing представит их мобильные версии. Вопрос заключается лишь в том, когда это произойдёт. И у наших коллег из WCCFTech есть ответ на этот вопрос.

Источник наших коллег сообщает, что первые ноутбуки, оснащённые мобильными видеокартами поколения Turing, должны быть представлены в самом начале будущего года на выставке CES 2019. Согласно опубликованной «дорожной карте» одного из производителей ноутбуков, в первую очередь выйдут видеокарты GeForce RTX 2070 и RTX 2060 Ti.

Спустя некоторое время появятся ноутбуки на базе видеокарты GeForce RTX 2070 Max-Q. А ещё позже к ним присоединятся модели на младших видеокартах нового поколения, то есть GeForce RTX 2060, RTX 2050 Ti и RTX 2050. Интересно, что также на представленной «дорожной карте» упоминаются процессоры Coffee Lake-H Refresh (CFL-RH). Судя о всему, они также выйдут позже в следующем году.

А вот флагманская GeForce RTX 2080 на слайде не упоминается, но, по данным источника, она в модификации Max-Q выйдет несколько позже. Когда именно, пока что не уточняется, но сообщается, что она не заставит себя долго ждать. Важно также отметить, что источник не утверждает, что младшие видеокарты будут принадлежать именно к серии GeForce RTX, а вполне могут войти в ряды GeForce GTX 20-й серии.

Также обратим внимание, что среди перечисленных выше моделей имеется довольно интересная GeForce RTX 2060 Ti. У этой видеокарты нет прямого предшественника среди моделей GeForce GTX 10-й серии. Возможно, данная видеокарта будет построена на урезанной версии графического процессора TU106, используемого в GeForce RTX 2070, тогда как в обычной мобильной GeForce RTX 2060 будет использован другой чип, стоящий ниже в иерархии.



