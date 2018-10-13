Первые ноутбуки с NVIDIA Turing выйдут в начале 2019 года

Первые ноутбуки с NVIDIA Turing выйдут в начале 2019 года

Не могло возникнуть сомнений, что компания NVIDIA вслед за настольными видеокартами поколения Turing представит их мобильные версии. Вопрос заключается лишь в том, когда это произойдёт. И у наших коллег из WCCFTech есть ответ на этот вопрос.

Источник наших коллег сообщает, что первые ноутбуки, оснащённые мобильными видеокартами поколения Turing, должны быть представлены в самом начале будущего года на выставке CES 2019. Согласно опубликованной «дорожной карте» одного из производителей ноутбуков, в первую очередь выйдут видеокарты GeForce RTX 2070 и RTX 2060 Ti.

Спустя некоторое время появятся ноутбуки на базе видеокарты GeForce RTX 2070 Max-Q. А ещё позже к ним присоединятся модели на младших видеокартах нового поколения, то есть GeForce RTX 2060, RTX 2050 Ti и RTX 2050. Интересно, что также на представленной «дорожной карте» упоминаются процессоры Coffee Lake-H Refresh (CFL-RH). Судя о всему, они также выйдут позже в следующем году.

Первые ноутбуки с NVIDIA Turing выйдут в начале 2019 года

А вот флагманская GeForce RTX 2080 на слайде не упоминается, но, по данным источника, она в модификации Max-Q выйдет несколько позже. Когда именно, пока что не уточняется, но сообщается, что она не заставит себя долго ждать. Важно также отметить, что источник не утверждает, что младшие видеокарты будут принадлежать именно к серии GeForce RTX, а вполне могут войти в ряды GeForce GTX 20-й серии.

Также обратим внимание, что среди перечисленных выше моделей имеется довольно интересная GeForce RTX 2060 Ti. У этой видеокарты нет прямого предшественника среди моделей GeForce GTX 10-й серии. Возможно, данная видеокарта будет построена на урезанной версии графического процессора TU106, используемого в GeForce RTX 2070, тогда как в обычной мобильной GeForce RTX 2060 будет использован другой чип, стоящий ниже в иерархии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Не все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и MeltdownНе все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и Meltdown
Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+
TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопокTYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок
MSI рассказала о трудностях производства GeForce RTX и влиянии торговой войны США и КитаяMSI рассказала о трудностях производства GeForce RTX и влиянии торговой войны США и Китая
Новый ПК-корпус Chieftec оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкойНовый ПК-корпус Chieftec оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкой
Блок рекламы


Похожие новости
TSMC: первые 7-нм чипы EUV достигли стадии tape outTSMC: первые 7-нм чипы EUV достигли стадии tape out
DRAMeXchange предсказывает в 2019 году ощутимое снижение цен на памятьDRAMeXchange предсказывает в 2019 году ощутимое снижение цен на память
Ноутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонтаНоутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонта
Самодостаточный VR-шлем Oculus Quest выйдет в 2019 годуСамодостаточный VR-шлем Oculus Quest выйдет в 2019 году
NVIDIA назвала дату начала продаж GeForce RTX 2070NVIDIA назвала дату начала продаж GeForce RTX 2070
Фотокомпакт премиум-класса Ricoh GR III выйдет в начале 2019 годаФотокомпакт премиум-класса Ricoh GR III выйдет в начале 2019 года
NVIDIA видит большие перспективы интерфейса NVLink в видеокартах GeForce RTXNVIDIA видит большие перспективы интерфейса NVLink в видеокартах GeForce RTX
NVIDIA монетизирует оверклокинг: GeForce RTX с лучшим разгоном будут дорожеNVIDIA монетизирует оверклокинг: GeForce RTX с лучшим разгоном будут дороже
Технология NVIDIA OC Scanner автоматически разогнала GeForce RTX 2080 до 2130 МГцТехнология NVIDIA OC Scanner автоматически разогнала GeForce RTX 2080 до 2130 МГц
Видео: NVIDIA рассказала, как чип Jetson TX1 дал ИИ-возможности дрону Skydio R1Видео: NVIDIA рассказала, как чип Jetson TX1 дал ИИ-возможности дрону Skydio R1
Последние новости
Подгружаем последние новости