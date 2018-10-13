Гарнитура Creative Sound BlasterX H6 подходит для ПК и игровых консолей

Гарнитура Creative Sound BlasterX H6 подходит для ПК и игровых консолей

Компания Creative Technology объявила о выпуске универсальной гарнитуры Sound BlasterX H6, приобрести которую можно по ориентировочной цене 80 долларов США.

Наушники относятся к накладному типу. В них применяются 50-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц.

Для подключения может использоваться интерфейс USB или стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём. Это обеспечивает совместимость с самыми разными устройствами — персональными компьютерами, игровыми приставками (Xbox, PS4, Nintendo Switch), смартфонами, планшетами и пр.

Гарнитура Creative Sound BlasterX H6 подходит для ПК и игровых консолей

Гарнитура снабжена съёмным микрофоном. На чашке наушников предусмотрены органы управления для регулировки уровня громкости, включения/отключения микрофона и пр.

Новинка располагает многоцветной подсветкой с возможностью отображения 16 млн цветовых оттенков. Настраивать её работу можно с помощью программного обеспечения Sound Blaster Connect Software. Весит гарнитура приблизительно 590 граммов.

Гарнитура Creative Sound BlasterX H6 подходит для ПК и игровых консолей


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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