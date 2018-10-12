TSMC: первые 7-нм чипы EUV достигли стадии tape out

TSMC: первые 7-нм чипы EUV достигли стадии tape out

На днях TSMC сделала два важных анонса относительно своего прогресса в области фотолитографии в крайнем ультрафиолетовом диапазоне (Extreme ultraviolet, EUV), за которой стоит будущее полупроводниковой индустрии на ближайшие годы. Во-первых, компания успешно завершила работы над первым клиентским чипом с использованием 7-нм технологического процесса второго поколения, который включает ограниченное использование EUV. Во-вторых, TSMC рассказала о планах начать рисковое производство 5-нм чипов уже в апреле 2019 года.

В апреле текущего года TSMC начала массовое производство чипов с использованием своего 7-нм техпроцесса первого поколения (CLN7FF, N7). N7 основан на литографии в глубоком ультрафиолетовом диапазоне (Deep ultraviolet, DUV). Технология 7-нм производства TSMC второго поколения (CLN7FF+, N7+) будет использовать EUV для четырёх некритичных слоёв, главным образом в стремлении ускорить производство и обкатать новую технологию. Улучшения за счёт перехода с N7 на N7+ будут довольно ограниченными: новая технология позволит увеличить плотность транзисторов на 20 % и на 8 % снизить энергопотребление чипов той же сложности и частоты (точнее в диапазоне 6–12 %).

TSMC: первые 7-нм чипы EUV достигли стадии tape out

И хотя преимущества N7+ по сравнению с N7 нельзя назвать значительными (например, TSMC никогда не упоминает ожидаемый рост производительности от перехода на новую технологию), эти нормы почти наверняка буду очень востребованы разработчиками мобильных однокристальных систем, которые стремятся выпускать новые чипы ежегодно. Поэтому неудивительно, что TSMC уже достигла стадии tape out для одного кристалла на N7+. Кроме того, компания готовит специализированную версию процесса, направленную на чипы для автомобильной промышленности — это говорит о том, что N7+ станет долгоиграющим процессом.

TSMC: первые 7-нм чипы EUV достигли стадии tape out

TSMC не раскрывает имя клиента, дизайн однокристальной системы для которого уже разработан под нормы N7+, но с учётом ведущих клиентов компании, первыми осваивающих новые технологические нормы в последние годы, варианты выбора довольно ограниченные, и Apple первой приходит на ум.

Улучшения новых техпроцессов TSMC, озвученные на различных мероприятиях

16FF+ против 20SOC

10FF против 16FF+

7FF против 16FF+

7FF против 10FF

7FF+ против 7FF

5FF против 7FF

Энергопотребление

60 %

40 %

60 %

< 40%

10 %

20 %

Тактовая частота

40 %

20 %

30 %

?

та же ?

15 %

Сокращение площади

нет

> 50 %

70 %

> 37%

~ 17 %

45 %

После N7+ тайваньский полупроводниковый гигант предложит своим клиентам первое поколение 5-нм норм (CLN5FF, N5), которые будут использовать EUV уже на 14 слоях. Это обеспечит ощутимые улучшения в плане плотности размещения транзисторов, но потребует от TSMC широкого использования оборудования EUV. По сравнению с N7 технология N5 позволит клиентам TSMC сократить площадь своих чипов примерно на 45 % (то есть плотность транзисторов у N5 в 1,8 раза выше, чем у N7), увеличить частоту на 15 % (при той же сложности дизайна и энергопотреблении) или снизить энергопотребление на 20 % (при прежней частоте и сложности чипа).

TSMC: первые 7-нм чипы EUV достигли стадии tape out

TSMC планирует приступить к началу рискового производства чипов с использованием N5 уже в апреле 2019 года. Памятуя о том, что полупроводниковые производства, как правило, проходят за год путь от рисковой печати кристаллов до массовой, можно рассчитывать, что TSMC сможет запустить последнюю для 5-нм чипов во второй четверти 2020 года. Удачное время для производителей, чтобы подготовиться к запуску новых iPhone и других флагманских смартфонов во второй половине года.

Инструменты EDA для норм N5 будут готовы уже в ноябре текущего года, после чего производители смогут приступить к проектированию чипов. Хотя многие базовые IP-блоки для однокристальных систем на N5 уже готовы, есть важные недостающие части: например, контроллеры PCIe 4 и USB 3.1 PHY, которые не будут готовы до июня. Для некоторых клиентов TSMC отсутствие этих компонентов не является проблемой, но многим придётся ждать.

TSMC: первые 7-нм чипы EUV достигли стадии tape out

Одним из факторов, который мешает мелким компаниям создавать собственные чипы на базе техпроцессов FinFET, является стоимость разработки. По некоторым оценкам, средние затраты на проектирование SoC составляют около $150 млн на оплату труда и лицензии на IP. По данным EETAsia, с ростом производства N5 эти расходы вырастут до $200–250 млн, что ещё сильнее ограничит круг сторон, заинтересованных в использовании передовой технологии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Не все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и MeltdownНе все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и Meltdown
Ноутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонтаНоутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонта
Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+
TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопокTYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок
MSI рассказала о трудностях производства GeForce RTX и влиянии торговой войны США и КитаяMSI рассказала о трудностях производства GeForce RTX и влиянии торговой войны США и Китая
Блок рекламы


Похожие новости
Huawei не планирует предлагать фирменные чипы Kirin сторонним компаниямHuawei не планирует предлагать фирменные чипы Kirin сторонним компаниям
7-нм чип AMD EPYC выдаёт невероятные 12 500 очков в многозадачном тесте Cinebench7-нм чип AMD EPYC выдаёт невероятные 12 500 очков в многозадачном тесте Cinebench
Представлен чип Huawei Kirin 980 — первый 7-нм процессор для смартфоновПредставлен чип Huawei Kirin 980 — первый 7-нм процессор для смартфонов
Массовые поставки 7-нм чипа Huawei Kirin 980 начнутся до конца годаМассовые поставки 7-нм чипа Huawei Kirin 980 начнутся до конца года
Первые аппаратные заплатки Intel против Spectre — для чипов Cascade LakeПервые аппаратные заплатки Intel против Spectre — для чипов Cascade Lake
GeForce RTX 2080/2080 Ti: какими будут первые карты TuringGeForce RTX 2080/2080 Ti: какими будут первые карты Turing
Новые чипы ARM превзойдут процессоры Intel по производительностиНовые чипы ARM превзойдут процессоры Intel по производительности
TSMC наблюдает рост заказов на выпуск ASIC для майнингаTSMC наблюдает рост заказов на выпуск ASIC для майнинга
TSMC подтвердила планы массового производства 3-нм чипов в 2022 годуTSMC подтвердила планы массового производства 3-нм чипов в 2022 году
Кулер Wraith Ripper рассчитан на чипы AMD Ryzen Threadripper второго поколенияКулер Wraith Ripper рассчитан на чипы AMD Ryzen Threadripper второго поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости