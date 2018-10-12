Новый ПК-корпус Chieftec оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкой

В ассортименте Chieftec появился компьютерный корпус Scorpion II GL-02B-OP, рассчитанный на установку материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX.

Изделие получило две панели из закалённого стекла — они установлены в боковой части и спереди. Корпус изначально оборудован четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами Rainbow RGB Ring с многоцветной подсветкой: три кулера размещены спереди, ещё один — сзади.

Система может быть оборудована максимум семью картами расширения. При этом длина дискретных графических ускорителей не должна превышать 349 мм.

Допускается установка двух 3,5-дюймовых устройств хранения данных и двух накопителей в форм-факторе 2,5 дюйма. Ограничение по высоте процессорного охладителя составляет 166 мм.

Корпус имеет размеры 436 ? 202,5 ? 505 мм и весит 6,9 килограмма. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) и один порт USB 2.0.

Модель Scorpion II GL-02B-OP выполнена в чёрном цвете. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.



