MSI рассказала о трудностях производства GeForce RTX и влиянии торговой войны США и Китая

Наши китайские коллеги из PConline в рамках конференции MSI Gaming New Appreciation Conference, которая прошла 27 сентября в Шанхае, смогли пообщаться с несколькими руководителями MSI. На этой встрече обсуждались последствия для рынка торговой войны между Китаем и США , а также вопросы дефицита новых видеокарт и планов компании на ближайшее будущее.

Для начала журналисты спросили, повлияет ли торговая война Китая и США на стоимость видеокарт и центральных процессоров. Ляо Вэй (Liao Wei), заместитель генерального директора MSI Global Multimedia Business Unit, отметил, что, по его мнению, цены на GeForce RTX должны оставаться стабильными, поскольку основные компоненты для них производятся за пределами Китая. Так, графические процессоры NVIDIA Turing производятся TSMC на Тайване, а чипы памяти для них — на фабриках Samsung в Южной Корее и Hynix в США . Что до центральных процессоров, то цены могут вырасти лишь на чипы Intel , часть из которых производится на китайских фабриках, а вот процессоры AMD торговая война затронуть не должна.

Далее журналисты спросили о причинах дефицита графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX. На это Вэй заявил, что на данный момент поставляются довольно большие объёмы видеокарт GeForce RTX 2080, а вот с поставками флагманской GeForce RTX 2080 Ti действительно есть сложности. Причиной тому является довольно большой процент брака при выпуске кристаллов GPU для этих видеокарт, что и не удивительно, ведь кристалл TU102 обладает большими размерами: 754 мм2 против 471 мм2 у GTX 1080 Ti. Отмечается, что поэтому NVIDIA сосредоточена в первую очередь на GeForce RTX 2080.

Ляо Вэй также заметил, что видеокарты GeForce RTX стали намного сложнее в производстве, по сравнению с их предшественниками. Так, видеокарта GeForce RTX 2080 Ti использует около 2600 различных компонентов, тогда как у GeForce GTX 1080 Ti было всего около 1600 компонентов. Видеокарты GeForce RTX 2080 использует около 2400 элементов, а GeForce RTX 2070 — около 2200. Получается, что не только GPU стали сложнее в производстве, но и сами видеокарты. Представитель MSI отметил, что компания способна производить около 3500 штук GeForce GTX 1080 Ti в день, тогда как объём производства GeForce RTX 2080 Ti не превышает 1800 в день.

Далее речь зашла о видеокарте GeForce RTX 2070, которая является наиболее бюджетной из новинок и на которую возлагаются немалые надежды. Представители MSI отметили, что производство этих видеокарт уже началось, и компания планирует выпустить свои версии GeForce RTX 2070 уже 17 октября.

Наконец представители MSI упомянули о видеокарте GeForce RTX 2080 Ti Lighting. Как и её предшественники, новинка будет сделана с прицелом на разгон и достижение максимальных частот. Было отмечено, что производитель позаботится об удобстве оверклокеров. Также GeForce RTX 2080 Ti Lighting получит свежий внешний вид и, конечно же, не обойдётся без RGB-подсветки.



