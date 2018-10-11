MonsterLabo The First: необычный корпус для бесшумного ПК

MonsterLabo The First: необычный корпус для бесшумного ПК

Для заказа доступен весьма необычный компьютерный корпус MonsterLabo The First, на основе которого можно сформировать игровую систему или рабочую станцию с нулевым уровнем шума.

Изделие выполнено в виде башни с габаритами 430 ? 215 ? 205 мм. Корпус изначально оборудован пассивной системой охлаждения весом 2,7 килограмма, в состав которой входят тепловые трубки диаметром 6 мм и алюминиевый радиатор. Этот кулер предназначен для отвода тепла от процессора и графического ускорителя.

MonsterLabo The First: необычный корпус для бесшумного ПК

Внутри корпуса есть место для одного 3,5-дюймового накопителя и для трёх устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. Длина видеокарты не должна превышать 270 мм.

Новинка рассчитана на работу с материнскими платами типоразмера Mini-ITX. На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0.

MonsterLabo The First: необычный корпус для бесшумного ПК

Допускается применение блока питания SFX, SFX-L и ATX. Опционально система может быть оборудована вентилятором диаметром 120 или 140 мм.

Корпус MonsterLabo The First предлагается по ориентировочной цене 430 евро. Поставки планируется организовать в декабре нынешнего года.

MonsterLabo The First: необычный корпус для бесшумного ПК


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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