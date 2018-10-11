HP Chromebook x360 14 – сверхтонкий хромбук-трансформер за $599

Американская компания Hewlett-Packard представила новый сверхтонкий хромбук-трансформер Chromebook x360 14 с 14-дюймовым вращающимся на 360° дисплеем, позволяющим использовать ноутбук в качестве планшета.

HP Chromebook x360 14

Технические характеристики

HP Chromebook x360 14 оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD (1920?1080 пикселей), процессорами Intel Core i3/i5 8-го поколения, интегрированным видеоядром Intel UHD Graphics 620, максимальным объемом ОЗУ 8 ГБ и ПЗУ в виде SSD на 64 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 60 Вт·ч обеспечивает до 13,5 часов автономной работы в «смешанном» режиме программной среды ChromeOS.

HP Chromebook x360 14

На корпусе расположено 2 порта USB Type C, 1 USB Type A, 3,5-мм аудиоразъем, а также слот для карточек памяти стандарта microSD. Из коммуникативных функция имеются традиционные Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. Толщина корпуса составляет 15,2 мм, а масса – 1,7 кг. Ноутбуки представлены в белой и синей цветовых вариациях.

Сроки выхода и стоимость

Хромбук HP Chromebook x360 14 уже доступен для предварительного заказа по стартовой стоимости $599, в продаже на рынке США новинка появится уже 21 октября. Каждый покупатель новинки получает 100 ГБ облачного дискового пространства на Google Cloud.


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