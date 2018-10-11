Монитор Dell U2719DC оснащён интерфейсом USB Type-C

Компания Dell расширила ассортимент мониторов, представив модель UltraSharp U2719DC, в основу которой положена матрица IPS размером 27 дюймов по диагонали.

Панель соответствует формату QHD: разрешение составляет 2560 ? 1440 пикселей. Заявлен 99-процентный охват цветовых пространств sRGB и Rec709, а также 85-процентный охват пространства DCI-P3.

Яркость составляет 350 кд/м2, типовая контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Время отклика матрицы — 8 мс (5 мс в режиме FAST).

Подставка обеспечивает полный спектр регулировок. В частности, можно регулировать наклон дисплея в диапазоне 26 градусов и поворот в диапазоне 80 градусов. Высоту по отношению к поверхности рабочего стола можно изменять в пределах 130 мм. Наконец, допускается перевод экрана из стандартной альбомной ориентации в портретную.

Монитор оборудован симметричным портом USB Type-C, к которому можно подключить портативный компьютер. Кроме того, есть интерфейсы HDMI 1.4 и DisplayPort. Предусмотрен концентратор USB 3.0.

Панель UltraSharp U2719DC уже доступна для заказа по ориентировочной цене 650 долларов США .



