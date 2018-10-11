Корпус Thermaltake View 71 Tempered Glass RGB Plus поддерживает платы E-ATX

Компания Thermaltake продолжает расширять ассортимент компьютерных корпусов: очередной новинкой стала модель View 71 Tempered Glass RGB Plus Edition формата Full Tower.

Новинка оснащена четырьмя панелями из закалённого стекла толщиной 5 мм. Они установлены в боковых частях, спереди и сверху. Оснащение включает четыре 120-мм вентилятора Riing Plus 12 RGB с многоцветной подсветкой: три кулера располагаются спереди, один — сзади.

Корпус допускает применение материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Слоты расширения выполнены по формуле «8+2» — это обеспечивает возможность вертикального монтажа дискретного графического ускорителя. Кстати, длина видеокарт может достигать 410 мм.

Система может нести на борту до семи накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма или до десяти устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Длина блока питания может достигать 220 мм.

При использовании жидкостной системы охлаждения возможен монтаж нескольких радиаторов длиной до 420 мм. Высота процессорного охладителя — до 190 мм.

Корпус имеет габариты 592 ? 274 ? 577 мм. На планке с разъёмами в верхней части расположены гнёзда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0.



