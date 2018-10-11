Lenovo IdeaPad S530: компактный ноутбук с процессором Intel Whiskey Lake

В ассортименте Lenovo появился компактный портативный компьютер IdeaPad S530, оснащённый 13,3-дюймовым дисплеем формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей.

Ноутбук использует аппаратную платформу Intel Whiskey Lake. Максимальная конфигурация предусматривает применение процессора Core i7-8565U, производящегося по 14-нанометровой технологии. Чип содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 1,8 ГГц, максимальная — 4,6 ГГц. Процессор имеет интегрированный видеоадаптер Intel UHD Graphics 620.

В зависимости от модификации портативный компьютер несёт на борту 4, 8 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR3-1866. Вместимость твердотельного накопителя PCIe NVMe может составлять до 512 Гбайт. Опционально возможна установка дискретного графического ускорителя NVIDIA GeForce MX150.

В арсенале новинки — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, дактилоскопический сканер, интерфейсы USB 3.1 Type-A и USB 3.1 Type-C, веб-камера 720р.

Габариты составляют 308,3 ? 211 ? 14,8 мм, вес — приблизительно 1,2 килограмма. Применена операционная система Windows 10.



