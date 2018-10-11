Fujitsu Esprimo G558: неттоп в корпусе объёмом менее одного литра

Компания Fujitsu представила на роSSийском рынке настольный компьютер небольшого форм-фактора Esprimo G558, построенный на процессоре Intel Core восьмого поколения.

Устройство заключено в корпус с габаритами всего 146,9 ? 164,5 ? 36 мм. Его объём составляет менее одного литра. Неттоп можно закрепить за монитором для экономии пространства на рабочем столе.

В новинке применена системная плата на наборе логики Intel H310. За обработку графики в зависимости от установленного процессора отвечает интегрированный контроллер Intel UHD Graphics 610 или Intel UHD Graphics 630.

Объём оперативной памяти DDR4-2666 может достигать 32 Гбайт. Для подключения накопителя может быть задействован интерфейс SATA 3.0. Кроме того, допускается использование твердотельного модуля М.2 NVMe.

В арсенале неттопа — гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111G, звуковой кодек Realtek ALC671, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Для вывода изображения служат интерфейсы DisplayPort и HDMI. Упомянуты порты USB 3.1 и USB 2.0. На компьютере применяется операционная система Windows 10.



