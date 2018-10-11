Fujitsu Esprimo G558: неттоп в корпусе объёмом менее одного литра

Fujitsu Esprimo G558: неттоп в корпусе объёмом менее одного литра

Компания Fujitsu представила на роSSийском рынке настольный компьютер небольшого форм-фактора Esprimo G558, построенный на процессоре Intel Core восьмого поколения.

Устройство заключено в корпус с габаритами всего 146,9 ? 164,5 ? 36 мм. Его объём составляет менее одного литра. Неттоп можно закрепить за монитором для экономии пространства на рабочем столе.

В новинке применена системная плата на наборе логики Intel H310. За обработку графики в зависимости от установленного процессора отвечает интегрированный контроллер Intel UHD Graphics 610 или Intel UHD Graphics 630.

Объём оперативной памяти DDR4-2666 может достигать 32 Гбайт. Для подключения накопителя может быть задействован интерфейс SATA 3.0. Кроме того, допускается использование твердотельного модуля М.2 NVMe.

Fujitsu Esprimo G558: неттоп в корпусе объёмом менее одного литра

В арсенале неттопа — гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111G, звуковой кодек Realtek ALC671, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Для вывода изображения служат интерфейсы DisplayPort и HDMI. Упомянуты порты USB 3.1 и USB 2.0. На компьютере применяется операционная система Windows 10.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Не все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и MeltdownНе все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и Meltdown
Ноутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонтаНоутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонта
Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+
TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопокTYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок
Новые MacBook Pro после неофициального ремонта могут не работатьНовые MacBook Pro после неофициального ремонта могут не работать
Блок рекламы


Похожие новости
G.Skill представила модули памяти Trident Z RGB DC объёмом 32 ГбайтG.Skill представила модули памяти Trident Z RGB DC объёмом 32 Гбайт
Acer Predator Helios 300 White Edition: игровой ноутбук в белоснежном корпусеAcer Predator Helios 300 White Edition: игровой ноутбук в белоснежном корпусе
Intel представила самый вместительный накопитель Optane объёмом 1,5 ТбайтIntel представила самый вместительный накопитель Optane объёмом 1,5 Тбайт
Неттоп ASRock Jupiter оснащён процессором Intel Coffee LakeНеттоп ASRock Jupiter оснащён процессором Intel Coffee Lake
Mele PCG35 GLK: бесшумный неттоп на платформе Intel Gemini LakeMele PCG35 GLK: бесшумный неттоп на платформе Intel Gemini Lake
Intel выпустила неттопы NUC Crimson Canyon с графикой AMDIntel выпустила неттопы NUC Crimson Canyon с графикой AMD
Shuttle Slim XH310/XH310V: неттопы в корпусе объёмом 3,5 литраShuttle Slim XH310/XH310V: неттопы в корпусе объёмом 3,5 литра
ASUS VivoMini VC65-C1: неттоп на платформе Intel Coffee LakeASUS VivoMini VC65-C1: неттоп на платформе Intel Coffee Lake
Модуль беспроводного подключения VR-шлемов HTC Vive Wireless Adapter оценён в $300Модуль беспроводного подключения VR-шлемов HTC Vive Wireless Adapter оценён в $300
Tranquil PC выпустила три неттопа серии Mini Multi Display PCTranquil PC выпустила три неттопа серии Mini Multi Display PC
Последние новости
Подгружаем последние новости