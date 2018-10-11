TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок

На краудфандинговой площадке Kickstarter идёт сбор средств на выпуск очень необычной компьютерной клавиатуры под названием TYPI.

Для новинки предусмотрен практически квадратный форм-фактор. Решение оснащено девятью рядами кнопок и упором для рук, повышающим комфорт во время длительной работы.

В четырёх верхних рядах сосредоточены функциональные клавиши, а также вспомогательные кнопки для регулировки громкости, быстрого вызова калькулятора и пр.

Кроме того, в верхней части TYPI располагается блок цифровых кнопок, который у обычных полноразмерных клавиатур находится справа. Посередине четвёртого ряда сверху предусмотрена прорезь, выполняющая функции ручки для переноски.

Пять нижних рядов содержат традиционные кнопки с символами и цифрами, а также управляющие клавиши.

Утверждается, что TYPI хорошо подходит для пользователей, которые постоянно работают с текстами или занимаются написанием программного кода.

В настоящее время новинка доступна для заказа по ориентировочной цене 150 долларов США . Поставки планируется организовать в феврале следующего года.



