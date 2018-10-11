TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок
На краудфандинговой площадке Kickstarter идёт сбор средств на выпуск очень необычной компьютерной клавиатуры под названием TYPI.
Для новинки предусмотрен практически квадратный форм-фактор. Решение оснащено девятью рядами кнопок и упором для рук, повышающим комфорт во время длительной работы.
В четырёх верхних рядах сосредоточены функциональные клавиши, а также вспомогательные кнопки для регулировки громкости, быстрого вызова калькулятора и пр.
Кроме того, в верхней части TYPI располагается блок цифровых кнопок, который у обычных полноразмерных клавиатур находится справа. Посередине четвёртого ряда сверху предусмотрена прорезь, выполняющая функции ручки для переноски.
Пять нижних рядов содержат традиционные кнопки с символами и цифрами, а также управляющие клавиши.
Утверждается, что TYPI хорошо подходит для пользователей, которые постоянно работают с текстами или занимаются написанием программного кода.
В настоящее время новинка доступна для заказа по ориентировочной цене 150 долларов США. Поставки планируется организовать в феврале следующего года.
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Hard
11.10.2018 06:27