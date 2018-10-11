TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок

TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок

На краудфандинговой площадке Kickstarter идёт сбор средств на выпуск очень необычной компьютерной клавиатуры под названием TYPI.

Для новинки предусмотрен практически квадратный форм-фактор. Решение оснащено девятью рядами кнопок и упором для рук, повышающим комфорт во время длительной работы.

В четырёх верхних рядах сосредоточены функциональные клавиши, а также вспомогательные кнопки для регулировки громкости, быстрого вызова калькулятора и пр.

TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок

Кроме того, в верхней части TYPI располагается блок цифровых кнопок, который у обычных полноразмерных клавиатур находится справа. Посередине четвёртого ряда сверху предусмотрена прорезь, выполняющая функции ручки для переноски.

TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок

Пять нижних рядов содержат традиционные кнопки с символами и цифрами, а также управляющие клавиши.

Утверждается, что TYPI хорошо подходит для пользователей, которые постоянно работают с текстами или занимаются написанием программного кода.

TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок

В настоящее время новинка доступна для заказа по ориентировочной цене 150 долларов США. Поставки планируется организовать в феврале следующего года. 


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Не все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и MeltdownНе все новые процессоры Intel получили аппаратную защиту от Spectre и Meltdown
Ноутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонтаНоутбуки MacBook Pro не запустятся после неофициального ремонта
Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+Facebook представила смарт-колонки Portal и Portal+
TYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопокTYPI: необычная клавиатура с девятью рядами кнопок
Новые MacBook Pro после неофициального ремонта могут не работатьНовые MacBook Pro после неофициального ремонта могут не работать
Блок рекламы


Похожие новости
Механическая клавиатура HyperX Alloy FPS RGB стоит $110Механическая клавиатура HyperX Alloy FPS RGB стоит $110
Razer BlackWidow Elite: механическая клавиатура с подсветкой ChromaRazer BlackWidow Elite: механическая клавиатура с подсветкой Chroma
В ноутбуки Alienware 15/17 встроили продвинутую подсветку кнопокВ ноутбуки Alienware 15/17 встроили продвинутую подсветку кнопок
Cooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопокCooler Master CK550: механическая клавиатура с индивидуальной подсветкой кнопок
Игровая клавиатура Logitech G512 с переключателями Romer-GИгровая клавиатура Logitech G512 с переключателями Romer-G
Computex 2018: низкопрофильная механическая клавиатура Cooler Master CK620Computex 2018: низкопрофильная механическая клавиатура Cooler Master CK620
Игровая клавиатура Sharkoon PureWriter TKL RGB займет минимум местаИгровая клавиатура Sharkoon PureWriter TKL RGB займет минимум места
Logitech G513: механическая игровая клавиатураLogitech G513: механическая игровая клавиатура
Клавиатура ASUS ROG Strix Flare построена на переключателях Cherry MXКлавиатура ASUS ROG Strix Flare построена на переключателях Cherry MX
Клавиатура Corsair K68 RGB защищена от влагиКлавиатура Corsair K68 RGB защищена от влаги
Последние новости
Подгружаем последние новости