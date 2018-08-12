Inno3D представила память iChill DDR4 для игровых систем

Inno3D представила память iChill DDR4 для игровых систем

Компания Inno3D, известный поставщик графических ускорителей, анонсировала новый продукт — модули оперативной памяти DDR4 под брендом iChill, рассчитанные на игровые настольные компьютеры.

Сообщается, что в семейство войдут изделия ёмкостью 4, 8 и 16 Гбайт. По всей видимости, они будут предлагаться как отдельно, так и в комплектах.

Покупатели смогут выбирать между модулями с частотой от 2400 до 4000 МГц. Производитель обеспечит память пожизненной гарантией.

Inno3D представила память iChill DDR4 для игровых систем

Модули снабжены алюминиевым радиатором с оригинальным дизайном, улучшающим отвод тепла. Это обеспечивает стабильность при работе с большими нагрузками.

Inno3D представила память iChill DDR4 для игровых систем

Изделия получили многоцветную RGB-подсветку в верхней части. Заявлена поддержка технологии ASUS Aura Sync, которая даёт возможность синхронизировать световые эффекты между совместимыми устройствами, придавая единый вид всему игровому ПК.

Inno3D представила память iChill DDR4 для игровых систем

Сообщается, что модули iChill DDR4 поступят в продажу на европейском рынке в ближайшие недели. Более подробные технические характеристики и цена будут объявлены позднее.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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