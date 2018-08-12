Inno3D представила память iChill DDR4 для игровых систем

Компания Inno3D, известный поставщик графических ускорителей, анонсировала новый продукт — модули оперативной памяти DDR4 под брендом iChill, рассчитанные на игровые настольные компьютеры.

Сообщается, что в семейство войдут изделия ёмкостью 4, 8 и 16 Гбайт. По всей видимости, они будут предлагаться как отдельно, так и в комплектах.

Покупатели смогут выбирать между модулями с частотой от 2400 до 4000 МГц. Производитель обеспечит память пожизненной гарантией.

Модули снабжены алюминиевым радиатором с оригинальным дизайном, улучшающим отвод тепла. Это обеспечивает стабильность при работе с большими нагрузками.

Изделия получили многоцветную RGB-подсветку в верхней части. Заявлена поддержка технологии ASUS Aura Sync, которая даёт возможность синхронизировать световые эффекты между совместимыми устройствами, придавая единый вид всему игровому ПК.

Сообщается, что модули iChill DDR4 поступят в продажу на европейском рынке в ближайшие недели. Более подробные технические характеристики и цена будут объявлены позднее.



