Ноутбук Chuwi Lapbook SE на платформе Intel Gemini Lake стоит $270

Ноутбук Chuwi Lapbook SE на платформе Intel Gemini Lake стоит $270

Компания Chuwi, как и ожидалось, представила портативный компьютер Lapbook SE, построенный на аппаратной платформе Intel поколения Gemini Lake.

В ноутбуке задействован процессор Celeron N4100. Этот 14-нанометровый чип содержит четыре вычислительных ядра с номинальной тактовой частотой 1,1 ГГц и возможностью увеличения до 2,4 ГГц. Обработкой графики занят встроенный контроллер Intel UHD Graphics 600.

Ноутбук Chuwi Lapbook SE на платформе Intel Gemini Lake стоит 0

Новинка располагает 13,3-дюймовым дисплеем формата Full HD (1920 ? 1080 точек). Предусмотрены аудиосистема с четырьмя динамиками и клавиатура с подсветкой.

Компьютер несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль eMMC вместимостью 32 Гбайт и твердотельный накопитель ёмкостью 128 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.0, 2-мегапиксельную веб-камеру. Есть интерфейс HDMI, два порта USB 3.0 и слот microSD.

Ноутбук Chuwi Lapbook SE на платформе Intel Gemini Lake стоит 0

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 8 часов. Устройство имеет размеры 317 ? 215 ? 15,9 мм и весит 1,45 кг.

На ноутбуке применяется операционная система Windows 10. Ориентировочная цена составляет 270 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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