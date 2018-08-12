Смарт-часы Gligo с экраном E-Ink обещают полгода автономной работы

На площадке Indiegogo с большим успехом дебютировал проект «умных» наручных часов Gligo, организовать поставки которых планируется уже до конца текущего года.

Gligo — это гибридный гаджет, наделённый традиционными стрелками и дисплеем. Последний выполнен на основе электронной бумаги E-Ink, благодаря чему потребляет совсем немного энергии. Заряда аккумулятора ёмкостью 100 мА·ч, как утверждается, хватит на полгода автономной работы (до двух лет, если экран не используется).

Устройство оборудовано чипом ARM Cortex-M3 и 128 Кбайт памяти. Для обмена данными со смартфоном служит беспроводная связь Bluetooth 4.2 LE. На дисплее могут отображаться различные уведомления.

Часы снабжены набором сенсоров для сбора данных о физической активности пользователя. Кроме того, предусмотрен датчик частоты сердечных сокращений и вибромотор.

Новинка имеет герметичное исполнение: утверждается, что хронометру не страшны погружения под воду на глубину до 30 метров. Диаметр равен 41 мм, толщина — 12 мм. Весит устройство 58 граммов.

Через площадку Indiegogo изначально планировалось собрать $10 тыс., но уже сейчас привлечено около четверти миллиона долларов, а до закрытия копилки остаются примерно две недели. Часы предлагаются по цене от $100.



