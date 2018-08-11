Обновлённая СЖО Enermax LiqMax II 240 подойдёт для Threadripper второго поколения

Всего через несколько дней процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения поступят в продажу. Они используют тот же процессорный разъём Socket TR4, что и их предшественники первого поколения. Однако с увеличением количества ядер, у старших моделей увеличился и уровень TDP, со 180 до 250 Вт. А это значит, что не все актуальные системы охлаждения подойдут для новинок, и поэтому некоторые производители приготовили новые.

Так компания Enermax решила по случаю выхода новых процессоров выпустить обновлённую версию необслуживаемой системы жидкостного охлаждения LiqMax II 240. Обновление как раз и заключается в том, что СЖО будет комплектоваться креплением под процессорный разъём Socket TR4. По заявлению производителя, данный охладитель способен отвести до 350 Вт тепла, так что её должно быть достаточно в том числе для самого мощного 32-ядерного Ryzen Threadripper 2990WX.

Других изменений обновлённая LiqMax II 240 не получила. Она по-прежнему оснащена медным водоблоком, микроканалы которого обладают повышенной эффективностью, если верить производителю. Поверх водоблока установлена помпа на керамическом подшипнике со скоростью вращения 2700 об/мин. За обдув 240-мм алюминиевого радиатора отвечает пара фирменных 120-мм вентиляторов с лопастями особой формы, которые поддерживают как ШИМ-управление, так и ручное ограничение максимальной скорости вращения.

Новая версия необслуживаемой системы жидкостного охлаждения Enermax LiqMax II 240 поступит в продажу уже совсем скоро, примерно одновременно с процессорами Ryzen Threadripper второго поколения.



