Обновлённая СЖО Enermax LiqMax II 240 подойдёт для Threadripper второго поколения

Обновлённая СЖО Enermax LiqMax II 240 подойдёт для Threadripper второго поколения

Всего через несколько дней процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения поступят в продажу. Они используют тот же процессорный разъём Socket TR4, что и их предшественники первого поколения. Однако с увеличением количества ядер, у старших моделей увеличился и уровень TDP, со 180 до 250 Вт. А это значит, что не все актуальные системы охлаждения подойдут для новинок, и поэтому некоторые производители приготовили новые.

Так компания Enermax решила по случаю выхода новых процессоров выпустить обновлённую версию необслуживаемой системы жидкостного охлаждения LiqMax II 240. Обновление как раз и заключается в том, что СЖО будет комплектоваться креплением под процессорный разъём Socket TR4. По заявлению производителя, данный охладитель способен отвести до 350 Вт тепла, так что её должно быть достаточно в том числе для самого мощного 32-ядерного Ryzen Threadripper 2990WX.

Обновлённая СЖО Enermax LiqMax II 240 подойдёт для Threadripper второго поколения

Других изменений обновлённая LiqMax II 240 не получила. Она по-прежнему оснащена медным водоблоком, микроканалы которого обладают повышенной эффективностью, если верить производителю. Поверх водоблока установлена помпа на керамическом подшипнике со скоростью вращения 2700 об/мин. За обдув 240-мм алюминиевого радиатора отвечает пара фирменных 120-мм вентиляторов с лопастями особой формы, которые поддерживают как ШИМ-управление, так и ручное ограничение максимальной скорости вращения.

Обновлённая СЖО Enermax LiqMax II 240 подойдёт для Threadripper второго поколения

Новая версия необслуживаемой системы жидкостного охлаждения Enermax LiqMax II 240 поступит в продажу уже совсем скоро, примерно одновременно с процессорами Ryzen Threadripper второго поколения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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