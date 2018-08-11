Новые аксессуары Alphacool наделят RGB-подсветкой обычную СЖО

Новые аксессуары Alphacool наделят RGB-подсветкой обычную СЖО

Компания Alphacool выпустила аксессуары Aurora XPX RGB-LED Frame и Aurora HardTube RGB-LED Ring, которые помогут наделить многоцветной подсветкой имеющуюся систему жидкостного охлаждения (СЖО).

Aurora XPX RGB-LED Frame — это специальная рамка, опоясывающая процессорный блок в составе СЖО. Рамка содержит светодиодную полосу, которая позволяет воспроизводить различные цветовые оттенки.

Новые аксессуары Alphacool наделят RGB-подсветкой обычную СЖО

Покупатели смогут выбирать между двумя версиями Aurora XPX RGB-LED Frame — в чёрном и хромированном вариантах исполнения. Цена составляет приблизительно 20 евро.

Новые аксессуары Alphacool наделят RGB-подсветкой обычную СЖО

В свою очередь, аксессуар Aurora HardTube RGB-LED Ring предназначен для подсветки прозрачных жёстких трубок системы жидкостного охлаждения. Это изделие выполнено в виде кольца с тремя светодиодами.

Новые аксессуары Alphacool наделят RGB-подсветкой обычную СЖО

Для Aurora HardTube RGB-LED Ring также предусмотрены чёрный и хромированный варианты исполнения. Кроме того, на выбор доступны два варианта размера — 13 и 16 мм. Цена — 12 и 13 евро соответственно.

Новые аксессуары Alphacool наделят RGB-подсветкой обычную СЖО


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
«Летающая» беспроводная колонка Meizu Gravity Speaker поступила в продажу«Летающая» беспроводная колонка Meizu Gravity Speaker поступила в продажу
Samsung начала производство SSD объемом 4 ТБ для потребительского рынкаSamsung начала производство SSD объемом 4 ТБ для потребительского рынка
GIGABYTE наделила все платы с LGA 1151v2 поддержкой процессоров Intel Core 9-го поколенияGIGABYTE наделила все платы с LGA 1151v2 поддержкой процессоров Intel Core 9-го поколения
Intel откажется от собственного полупроводникового производства?Intel откажется от собственного полупроводникового производства?
Материнские платы MSI на Intel Z370 получили поддержку процессоров Intel 9000Материнские платы MSI на Intel Z370 получили поддержку процессоров Intel 9000
Блок рекламы


Похожие новости
ПК-корпус Kolink Levante оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкойПК-корпус Kolink Levante оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкой
Новые игровые ноутбуки Origin PC используют процессор Intel Core i9Новые игровые ноутбуки Origin PC используют процессор Intel Core i9
Новые подробности о компактной фотокамере Canon PowerShot SX740 HSНовые подробности о компактной фотокамере Canon PowerShot SX740 HS
Новые ноутбуки Apple MacBook Pro признаны совершенно неремонтопригоднымиНовые ноутбуки Apple MacBook Pro признаны совершенно неремонтопригодными
Новые игровые мониторы LG соответствуют формату WQHDНовые игровые мониторы LG соответствуют формату WQHD
Новые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгономНовые результаты тестов Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X: теперь с экстремальным разгоном
Nikon готовит две новые беззеркальные фотокамерыNikon готовит две новые беззеркальные фотокамеры
Noctua представила новые вентиляторы с питанием от 5 вольтNoctua представила новые вентиляторы с питанием от 5 вольт
Внешние жёсткие диски ASUS FX снабжены RGB-подсветкойВнешние жёсткие диски ASUS FX снабжены RGB-подсветкой
ASUS и Gigabyte выпустили новые модели GeForce GTX 1050 3GBASUS и Gigabyte выпустили новые модели GeForce GTX 1050 3GB
Последние новости
Подгружаем последние новости