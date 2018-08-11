Новые аксессуары Alphacool наделят RGB-подсветкой обычную СЖО
Компания Alphacool выпустила аксессуары Aurora XPX RGB-LED Frame и Aurora HardTube RGB-LED Ring, которые помогут наделить многоцветной подсветкой имеющуюся систему жидкостного охлаждения (СЖО).
Aurora XPX RGB-LED Frame — это специальная рамка, опоясывающая процессорный блок в составе СЖО. Рамка содержит светодиодную полосу, которая позволяет воспроизводить различные цветовые оттенки.
Покупатели смогут выбирать между двумя версиями Aurora XPX RGB-LED Frame — в чёрном и хромированном вариантах исполнения. Цена составляет приблизительно 20 евро.
В свою очередь, аксессуар Aurora HardTube RGB-LED Ring предназначен для подсветки прозрачных жёстких трубок системы жидкостного охлаждения. Это изделие выполнено в виде кольца с тремя светодиодами.
Для Aurora HardTube RGB-LED Ring также предусмотрены чёрный и хромированный варианты исполнения. Кроме того, на выбор доступны два варианта размера — 13 и 16 мм. Цена — 12 и 13 евро соответственно.
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