Представлен первый компьютерный монитор на основе экрана E-Ink

Китайская компания Dasung Tech приступила к продажам интересной новинки — компьютерного монитора, который использует экран на основе технологии компании E Ink. По мнению производителя, «бумагоподобный» экран на базе электронных чернил снизит утомляемость глаз при длительной работе за компьютером как при работе над программным кодом, так и в случае многочасовых путешествий по сети Интернет.

Модель устройства «Paperlike HD» имеет 13,3-дюймовый экран E Ink (Mobius Carta) разрешением 2200 ? 1650 пикселей с плотностью 207 точек на дюйм. К ноутбуку и ПК дисплей Paperlike HD подключается по USB , который передаёт питание, и к порту mini HDMI. Основное назначение Paperlike HD, всё же, в качестве вспомогательного дисплея, поскольку скорость отклика там сравнительно небольшая, а цвета отсутствуют по определению.

Ранее нечто подобное предлагала компания Onyx для модели ридера Boox Max 2, для которого можно было купить подставку, превращающую ридер в монитор. Устройство Paperlike HD уже снабжено подставкой, креплением VESA размерами 75 ? 75 мм и, что роднит новинку с мониторами, кнопками регулировки контрастности, режимами монитора и скорости обновления на передней панели. В последнем случае речь идёт о качестве изображения, когда в угоду увеличения скорости обновления E Ink на экране могут оставаться следы от предыдущей картинки.

Вес монитора Paperlike HD составляет 650 граммов при толщине 7,1 мм. Заявлено о поддержке операционными системами Windows 7 и старше, macOS от 10.11 до 10.14, Linux Ubuntu 16.04, iOS . Поддержка Android не заявлена. Новинку уже можно приобрести в Японии по цене 149 800 иен (Около $1350).



