В ноутбуке ASUS E406MA применена бесшумная система охлаждения

Компания ASUS разработала новый мобильный компьютер E406MA на аппаратной платформе Intel Gemini Lake. Это ноутбук начального уровня, и в нем стоит процессор, который почти не греется, что позволило избавиться от вентиляторов и сделать этот лэптоп полностью бесшумным – жесткого диска в нем тоже нет.

ASUS E406MA

В качестве основы в ASUS E406MA используется процессор Pentium Silver N5000, Celeron N4100 или Celeron N4000 в зависимости от выбранной версии, и он же занимается обработкой графики. Тепло от CPU отводит система радиаторов, в которую входит и сам корпус, так что уровень шума здесь равен нулю.

Экран ноутбука представлен панелью IPS на 14 дюймов по диагонали с разрешением HD или Full HD на выбор, а памяти ОЗУ здесь может быть или 2, или 4 гигабайта, что уже маловато. В качестве основного накопителя в ноутбуке применена флеш-память еММС на 32, 64 или 128 гигабайтов. Исходя из перечисленного, новый ASUS E406MA оптимально подходит для работы с текстом и документами, веб-серфинга и простеньких старых игр, но это предел его возможностей. Цена на данный лэптоп стартует с 400 долларов США, и в нее входят веб-камера, порты USB 3.0 выход HDMI 1.4, слот microSD и модули Bluetooth 4 и WI-FI 802.11ac.


Максим Мишенев, MobileDevice


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