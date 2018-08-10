Процессорные кулеры Cryorig H7 Plus и M9 Plus оборудованы двумя вентиляторами

Компания Cryorig анонсировала два новых процессорных кулера — H7 Plus и M9 Plus, в основу которых положены популярные модели H7 и M9i/a.

Модель H7 Plus оборудована радиатором с габаритами 126 ? 123 ? 145 мм. Конструкция включает три тепловые трубки диаметром 6 мм. Кулер снабжён двумя 120-миллиметровыми вентиляторами QF120 Black Balance, скорость вращения которых регулируется в диапазоне от 300 до 1600 оборотов в минуту. Заявленный уровень шума — 25 дБА.

Вторая новинка, M9 Plus, использует радиатор с размерами 98,4 ? 102 ? 124,6 мм. Эта модель также располагает тремя тепловыми трубками диаметром 6 мм. В состав кулера входят два 92-миллиметровых вентилятора со скоростью вращения от 600 до 2200 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума — 26,4 дБА.

Кулеры могут использоваться с процессорами Intel в исполнении LGA1150, 1151, 1155, 1156, а также с чипами AMD в исполнении FM1, FM2/+, AM2/+, AM3/+, AM4. При этом модель H7 Plus способна справляться с охлаждением процессоров с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 150 Вт, в то время как предел для M9 Plus составляет 130 Вт.

Продажи кулеров Cryorig H7 Plus и M9 Plus начнутся в текущем месяце. Цена — 45 и 25 долларов США соответственно.



