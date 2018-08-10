Процессорные кулеры Cryorig H7 Plus и M9 Plus оборудованы двумя вентиляторами

Процессорные кулеры Cryorig H7 Plus и M9 Plus оборудованы двумя вентиляторами

Компания Cryorig анонсировала два новых процессорных кулера — H7 Plus и M9 Plus, в основу которых положены популярные модели H7 и M9i/a.

Модель H7 Plus оборудована радиатором с габаритами 126 ? 123 ? 145 мм. Конструкция включает три тепловые трубки диаметром 6 мм. Кулер снабжён двумя 120-миллиметровыми вентиляторами QF120 Black Balance, скорость вращения которых регулируется в диапазоне от 300 до 1600 оборотов в минуту. Заявленный уровень шума — 25 дБА.

Процессорные кулеры Cryorig H7 Plus и M9 Plus оборудованы двумя вентиляторами

Вторая новинка, M9 Plus, использует радиатор с размерами 98,4 ? 102 ? 124,6 мм. Эта модель также располагает тремя тепловыми трубками диаметром 6 мм. В состав кулера входят два 92-миллиметровых вентилятора со скоростью вращения от 600 до 2200 оборотов в минуту. Максимальный уровень шума — 26,4 дБА.

Процессорные кулеры Cryorig H7 Plus и M9 Plus оборудованы двумя вентиляторами

Кулеры могут использоваться с процессорами Intel в исполнении LGA1150, 1151, 1155, 1156, а также с чипами AMD в исполнении FM1, FM2/+, AM2/+, AM3/+, AM4. При этом модель H7 Plus способна справляться с охлаждением процессоров с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 150 Вт, в то время как предел для M9 Plus составляет 130 Вт.

Продажи кулеров Cryorig H7 Plus и M9 Plus начнутся в текущем месяце. Цена — 45 и 25 долларов США соответственно.

Процессорные кулеры Cryorig H7 Plus и M9 Plus оборудованы двумя вентиляторами


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Samsung начала производство SSD объемом 4 ТБ для потребительского рынкаSamsung начала производство SSD объемом 4 ТБ для потребительского рынка
«Летающая» беспроводная колонка Meizu Gravity Speaker поступила в продажу«Летающая» беспроводная колонка Meizu Gravity Speaker поступила в продажу
Обнародованы фото PCB преемницы GeForce GTX 1080Обнародованы фото PCB преемницы GeForce GTX 1080
Рынку твердотельной памяти грозит кризис перепроизводства: цены устремились внизРынку твердотельной памяти грозит кризис перепроизводства: цены устремились вниз
Игровая мышь Logitech G304 использует технологию беспроводной связи LightSpeedИгровая мышь Logitech G304 использует технологию беспроводной связи LightSpeed
Блок рекламы


Похожие новости
Creative создала беспроводные наушники Outlier ONE Plus с плеером внутриCreative создала беспроводные наушники Outlier ONE Plus с плеером внутри
ПК-корпус Jonsbo UMX4 Plus выполнен из алюминиево-магниевого сплаваПК-корпус Jonsbo UMX4 Plus выполнен из алюминиево-магниевого сплава
ПК-корпус Kolink Levante оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкойПК-корпус Kolink Levante оснащён четырьмя вентиляторами с RGB-подсветкой
Продвинутые часы Lenovo Watch X Plus поступили в продажуПродвинутые часы Lenovo Watch X Plus поступили в продажу
Смарт-часы TicWatch Pro с двумя дисплеями стоят $250Смарт-часы TicWatch Pro с двумя дисплеями стоят $250
Плата ASUS TUF B360M-Plus Gaming S поддерживает систему Aura Sync RGBПлата ASUS TUF B360M-Plus Gaming S поддерживает систему Aura Sync RGB
Неттоп ECS Liva One Plus CL допускает установку процессора Intel Coffee LakeНеттоп ECS Liva One Plus CL допускает установку процессора Intel Coffee Lake
Cooler Master CMP 500/501: ПК-корпус с двумя вариантами исполнения лицевой панелиCooler Master CMP 500/501: ПК-корпус с двумя вариантами исполнения лицевой панели
Корпус Cougar Turret оборудован двумя вентиляторами Vortex LEDКорпус Cougar Turret оборудован двумя вентиляторами Vortex LED
Samsung представила ноутбук Chromebook Plus (V2)Samsung представила ноутбук Chromebook Plus (V2)
Последние новости
Подгружаем последние новости