Процессорные кулеры Cryorig H7 Plus и M9 Plus оборудованы двумя вентиляторами

Продажи кулеров Cryorig H7 Plus и M9 Plus начнутся в текущем месяце. Цена — 45 и 25 долларов США соответственно.

Кулеры могут использоваться с процессорами Intel в исполнении LGA1150, 1151, 1155, 1156, а также с чипами AMD в исполнении FM1, FM2/+, AM2/+, AM3/+, AM4. При этом модель H7 Plus способна справляться с охлаждением процессоров с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 150 Вт, в то время как предел для M9 Plus составляет 130 Вт.

Компания Cryorig анонсировала два новых процессорных кулера — H7 Plus и M9 Plus, в основу которых положены популярные модели H7 и M9i/a.

