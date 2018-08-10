Epson выпустила самый быстрый в мире персональный фотосканер

Компания Epson начала продажи устройства FastFoto FF-680W — это, как утверждается, самый быстрый в мире сканер фотографий, предназначенный для персонального использования.

При разрешении в 300 DPI (точек на дюйм) новинка способна каждую секунду сканировать одну фотографию. При этом можно загрузить для обработки сразу до 36 бумажных распечаток.

Разумеется, предусмотрены и другие режимы работы. В частности, сканирование может осуществляться с выходным разрешением от 50 до 1200 DPI. Нужно отметить, что устройство обладает оптическим разрешением в 600 DPI, так что показатель в 1200 DPI достигается за счёт интерполяции.

Сканер способен работать с носителями разного формата, включая фотокарточки Polaroid и панорамные изображения. Можно сканировать текстовые документы.

Поддерживается обмен данными через интерфейс USB и посредством беспроводной связи Wi-Fi. Отсканированные изображения могут быть загружены в облачное хранилище Dropbox или Google Drive.

Приобрести персональный фотосканер Epson FastFoto FF-680W можно по цене около 600 долларов США .



