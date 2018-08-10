Acer создаст дочернюю компанию для игровых гаджетов и аксессуаров

В руководстве компании Acer зреет идея по вынесению производства игровых компьютеров, смартфонов, ноутбуков и периферии за рамки своего основного бизнеса. Иначе говоря, она собирается создать отдельную дочернюю компанию, и мы уже знаем ее предварительное название.



Если верить инсайдерам, то предприятие будет называться Gadget Technology, и первое время ее сотрудники будут выпускать мыши, клавиатуры, кресла, наушники, а также рюкзаки и все то, без чего современный геймер не может просуществовать и дня. Уже назначена дата начала работы Gadget Technology – событие состоится 14 сентября текущего года, а уставной капитал предприятия составит почти 1,5 миллиона долларов. В будущем под крыло Gadget Technology перейдут и игровые мониторы, ПК, ноутбуки и так далее, но тут конкретные сроки никто не называет.



Однако одними геймерскими полезностями сыт не будешь, и потому новая дочка Acer практически сразу разнообразит ассортимент своей продукции за счет нужных в современных домах устройств. Планируется выпуск умных продуктов для повседневной жизни, включая мониторы качества воздуха, но пока неясно, будут ли они отнесены к игровым. Судьба геймерского бренда Predator, тоже принадлежащего Acer и пользующегося спросом во всем мире, пока что остается под большим вопросом.