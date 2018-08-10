Motorola вернет к жизни док-станцию LapDock

В далеком 2011 году компания Motorola представила оригинальный аксессуар для своих смартфонов того времени – док-станцию LapDock, превращавшую мобильник в почти полноценный ноутбук. Но на тот момент идея не заинтересовала покупателей, так как станция стоила слишком дорого, а мобильники тех лет не могли похвастаться достойной производительностью.

По прошествии 7 лет док-станции стали интересовать покупателей, и Motorola приняла решение возродить LapDock. Пока что официальной информации об этом нет, однако сам Эван Бласс, известный многим инсайдер, опубликовал слухи о готовящемся гаджете Moto ModBook, который, собственно, и заменит собой LapDock спустя семь лет. Пока что сложно представить, на что именно будет похожа новая станция, и вариантов тут три: либо это будет специальная подставка для подключения смартфона к монитору в стиле Samsung DeX, либо Motorola сделает современную версию LapDock, и мы получим док-станцию в виде ноутбука.

Третий вариант – это док-станция в виде планшета, как в свое время делала ASUS, но это маловероятно ввиду того, что в 2018 году планщетные компьютеры нужны лишь единицам. Впрочем, в этом году Moto ModBook вряд ли выйдет – в роадмапе Lenovo, владельца бренда Motorola, нет никаких упоминаний ни о чем подобном.

Максим Мишенев, MobileDevice


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