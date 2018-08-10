Планшетный компьютер Alldocube X оценили в $220

Компания Alldocube анонсировала неплохой планшетный компьютер Alldocube X и уже объявила его стоимость. В настоящее время на него можно оформить предварительный заказ, а старт продаж ожидается осенью этого года.

Alldocube X

Стоимость нового Alldocube X составляет $220, а если купить сразу два, то комплект обойдется в $420, что означает скидку в 22 процента. Экран компьютера основан на современной матрице AMOLED с диагональю 10.5 дюйма и разрешением Quad HD. Здесь есть сразу 4 Гб оперативной памяти и накопитель на 64 Гб, а в качестве прошивки используется ОС Android 8.1 Oreo с поддержкой Google Project Trebble, что гарантирует оперативное получение обновлений по воздуху.

В Alldocube X встроили сканер отпечатков пальцев, батарею на 8000 мАч с поддержкой ускоренной зарядки, причем она сохранит 85 процентов емкости даже после 1000 циклов перезарядки. В планшете имеется пара фотокамер по 8 мегапикселей каждая, и все вышеперечисленное производитель уместил в корпусе толщиной всего 7 миллиметров. Список характеристик включает слот microSD и процессор MediaTek MT8176. Релиз Alldocube X ожидается в октябре текущего года, так что ждать осталось недолго.


Максим Мишенев, MobileDevice


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