XPG Spectrix D41 TUF Gaming Edition: эффектные модули памяти DDR4
Бренд XPG анонсировал модули оперативной памяти Spectrix D41 TUF Gaming Edition, рассчитанные на использование в составе игровых настольных компьютеров и систем для энтузиастов.
Изделия имеют сертификацию TUF Gaming Alliance. Они отличаются высоким качеством, которое подтверждается интенсивными тестами.
Модули получили многоцветную RGB-подсветку. Поддерживается технология ASUS Aura Sync: она позволяет настраивать световые эффекты и синхронизировать их между совместимыми устройствами, придавая единый вид всему игровому ПК.
В семейство Spectrix D41 TUF Gaming Edition вошли решения с частотой 3000 и 3200 МГц. Покупателям будут предлагаться модули ёмкостью 8 и 16 Гбайт, а также комплекты суммарным объёмом 16 Гбайт (2 ? 8 Гбайт) и 32 Гбайт (2 ? 16 Гбайт). Напряжение питания в зависимости от модификации составляет 1,2–1,4 В.
Реализована поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 2.0, что облегчит подбор настроек подсистемы оперативной памяти в UEFI. На изделия будет предоставляться пожизненная гарантия. Цена пока не называется.
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Hard
10.08.2018 16:55