Zotac ZBox CI640 nano и CI620 nano: мини-компьютеры в корпусе объёмом 1,8 литра

Zotac ZBox CI640 nano и CI620 nano: мини-компьютеры в корпусе объёмом 1,8 литра

Компания Zotac анонсировала компьютеры небольшого форм-фактора ZBox CI640 nano и CI620 nano, построенные на базе аппаратной платформы Intel Kaby Lake R.

Устройства выполнены в корпусе объёмом приблизительно 1,8 литра: габариты составляют 204 ? 129 ? 68 мм. Благодаря сетчатому исполнению улучшается отвод тепла.

Модель ZBox CI640 nano оснащается четырёхъядерным процессором Core i5-8250U с тактовой частотой 1,6 ГГц (повышается до 3,4 ГГц). Модификация ZBox CI620 nano использует двухъядерный чип Core i3-8130U с частотой 2,2 ГГц (повышается до 3,4 ГГц). В обоих случаях поддерживается технология многопоточности.

Zotac ZBox CI640 nano и CI620 nano: мини-компьютеры в корпусе объёмом 1,8 литра

За обработку графики отвечает интегрированный ускоритель Intel UHD Graphics 620. Имеются интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2 для вывода изображения.

Неттопы поддерживают установку до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-2400/2133 в виде двух модулей SODIMM. Внутри есть место для одного 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 6.0.

Zotac ZBox CI640 nano и CI620 nano: мини-компьютеры в корпусе объёмом 1,8 литра

Оснащение включает двухпортовый гигабитный Ethernet-контроллер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Есть ридер карт SD/SDHC/SDXC, два порта USB 3.1 Type-C и пять портов USB 3.0.

Мини-компьютеры рассчитаны на работу с операционной системой Windows 10. О цене ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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