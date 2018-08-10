«Летающая» беспроводная колонка Meizu Gravity Speaker поступила в продажу

Вчера вместе с линейкой смартфонов Meizu 16th китайский производитель выпустил и долгожданную беспроводную колонку Meizu Gravity Speaker. Впервые о колонке Meizu рассказала ещё в мае 2016 года, но по неизвестным причинам выпуск устройства был отложен.

Meizu Gravity Speaker обладает необычным дизайном, под определенным углом создается впечатление, что колонка парит в воздухе. Сверху колонки имеется треугольная стеклянная призма, которая выступает в качестве главного экрана. Данное решение производитель назвал Half Mirror.

Meizu Gravity Speaker включает в себя два 40-миллиметровых динамика, мощность которых составляет 10 Вт, и аудиопроцессор Texas Instrument TAS5754M. Поддерживается технологию Dirac HD Sound, обеспечивающая высокое качество звука, а также технология для обмена данными Bluetooth 4.1. Для доступа к интернету имеется модуль беспроводной связи Wi-Fi, использующий частотный диапазон 2,4 ГГц. Также стоит отметить возможность подключения к различным интернет-сервисам потоковой трансляции музыки: Spotify, SoundCloud, TuneIn и др. Габариты колонки составляют 262?58?74 мм.

По 10 августа Meizu Gravity Speaker можно заказать по льготной цене $146. После 10 августа стоимость беспроводной колонки составит $160.