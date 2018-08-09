ПК-корпус Scythe Gemini: закалённое стекло и вентиляторы с подсветкой

Компания Scythe выпустила компьютерный корпус Gemini, позволяющий сформировать игровую настольную систему на основе материнской платы типоразмера Micro-ATX или Mini-ITX.

Новинка имеет размеры 186 ? 370 ? 365 мм. Фронтальная панель и боковая стенка выполнены из закалённого стекла толщиной 4 мм. Спереди установлены два 120-мм вентилятора со светодиодной подсветкой синего цвета. Сзади располагается 80-мм вентилятор, также снабжённый синей подсветкой.

Внутри можно разместить до четырёх карт расширения. Ограничение по длине дискретных графических ускорителей составляет 325 мм. Высота процессорного охладителя не должна превышать 150 мм.

Корпус позволяет задействовать один накопитель в форм-факторе 3,5 дюйма и два устройства хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Отсеки для 5,25-дюймовых устройств отсутствуют.

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0. Приобрести корпус Scythe Gemini можно будет по ориентировочной цене 60 долларов США .



