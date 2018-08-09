ПК-корпус Scythe Gemini: закалённое стекло и вентиляторы с подсветкой

ПК-корпус Scythe Gemini: закалённое стекло и вентиляторы с подсветкой

Компания Scythe выпустила компьютерный корпус Gemini, позволяющий сформировать игровую настольную систему на основе материнской платы типоразмера Micro-ATX или Mini-ITX.

Новинка имеет размеры 186 ? 370 ? 365 мм. Фронтальная панель и боковая стенка выполнены из закалённого стекла толщиной 4 мм. Спереди установлены два 120-мм вентилятора со светодиодной подсветкой синего цвета. Сзади располагается 80-мм вентилятор, также снабжённый синей подсветкой.

ПК-корпус Scythe Gemini: закалённое стекло и вентиляторы с подсветкой

Внутри можно разместить до четырёх карт расширения. Ограничение по длине дискретных графических ускорителей составляет 325 мм. Высота процессорного охладителя не должна превышать 150 мм.

Корпус позволяет задействовать один накопитель в форм-факторе 3,5 дюйма и два устройства хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Отсеки для 5,25-дюймовых устройств отсутствуют.

ПК-корпус Scythe Gemini: закалённое стекло и вентиляторы с подсветкой

На верхнюю панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 2.0 и порт USB 3.0. Приобрести корпус Scythe Gemini можно будет по ориентировочной цене 60 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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