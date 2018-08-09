Intel поставила более 1 млн модулей памяти Optane за последний квартал

Intel поставила более 1 млн модулей памяти Optane за последний квартал

Intel всё активнее концентрирует усилия на своём подразделении NSG (Nonvolatile memory solutions group), занимающемся энергонезависимой памятью. NSG продаёт накопители на основе флеш-памяти NAND и 3D XPoint (оба являются энергонезависимым типом памяти, сохраняющим данные даже при отключении питания). Одним из продуктов, выпущенных Intel в прошлом году, были накопители Optane, продвигаемые в качестве особого кеша, ускоряющего систему, и основанные на новаторской технологии 3D XPoint (она дороже, но существенно быстрее NAND).

«Такая память может хранить часто используемые данные и программы для ускоренного доступа процессора, чтобы система могла быстрее обрабатывать информацию и возрастала общая производительность компьютера», — рассказывает Intel на странице, посвящённой Optane. По словам временного исполнительного директора Intel Боба Свона (Bob Swan), эта технология достигла большого прорыва в прошлом квартале — компания поставила на рынок более 1 миллиона модулей памяти Optane. И вот почему это важно.

Optane позволяет Intel продавать больше продуктов для персональных компьютеров, тем самым увеличивая свой уровень доходов на отдельную систему. Эффект от использования модулей Optane особенно заметен на ПК среднего и нижнего уровня, которые обычно поставляются с медленными жёсткими дисками с целью экономии затрат (жёсткие диски намного дешевле с точки зрения стоимости объёма хранящихся данных, чем твердотельные накопители NAND). Использование модулей Optane позволяют заметно повысить производительность таких машин.

Однако наличия хорошего продукта недостаточно: Intel и её партнёрам необходимо проводить грамотную маркетинговую политику, которая бы стимулировала покупателей формировать спрос. Похоже, что Intel удалось сделать маркетинг простым и эффективным, добавляя «+» к марке процессора в ПК, использующем память Optane. Например, если компьютер поставляется с процессором Intel Core i5 и включает модули Optane, он будет продаваться как система с процессором Core i5+. Это позволяет покупателям сразу обращать внимание на системы с такими «улучшенными процессорами».

Intel поставила более 1 млн модулей памяти Optane за последний квартал

Модули Intel Optane также нельзя считать особенно дорогими: Amazon.com продаёт 16-гигабайтный вариант примерно за $34, а 32-гигабайтную версию — за $58. Тем более, что большинство поставок модулей Intel Optane наверняка идут не конечным розничным покупателям, а скорее крупным компьютерным продавцам, которые покупают их в больших количествах по существенно более низкой цене.

Предположим, что средняя цена продажи продуктов Optane от Intel составляет порядка $25. Значит более 1 миллиона единиц поставленных модулей в прошлом квартале можно перевести примерно в $25 млн дохода. Intel заработала $17 млрд в прошлом квартале, так что Optane пока никак не формирует финансовые результаты компании. Даже если взять только результаты подразделения NSG, вклад Optane в прошлом квартале составил всего 2,3 % из $1,07 млрд, которые этот сегмент принёс за рассматриваемый период.

Таким образом, Optane сейчас не оказывает существенного влияния на финансовые показатели Intel, и вряд ли этот тип памяти скоро станет основным фактором роста энергонезависимого сегмента компании. Однако заметные успехи в этой области Intel точно не повредят, как с точки зрения доходов, так и с точки зрения имиджа. Ведь пока Optane является уникальным продуктом, позволяющим партнёрам компании создавать более быстрые и эффективные системы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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