Начались продажи очков дополненной реальности Magic Leap One

Начались продажи очков дополненной реальности Magic Leap One

В «некоторых частях» США начались продажи Magic Leap One Creator Edition — первых очков дополненной реальности от амбициозного стартапа Magic Leap. Генеральный директор компании Рони Абовиц (Rony Abovitz) назвал устройство «полноценным работающим продуктом потребительского класса», а AT&T собирается демонстрировать его в некоторых своих магазинах. Впрочем, пока очки предназначены по большей части для художников и разработчиков: им доступен ограниченный набор приложений, а также они могут создавать собственные.

Стоимость Magic Leap One Creator Edition — $2 295. Компания доставит устройство бесплатно и поможет его настроить. За $495 можно дополнительно заказать «профессиональный набор разработчика»: он включает систему, которая позволит бесплатно заменить очки в течение 24 часов, если они сломаются.

Как стартап рассказал ранее, Magic Leap One состоит из трёх элементов: очков Lightwear, переносного компьютера Lightpack и контроллера. Lightwear использует набор камер и специальную линзу для проектирования изображений на реальное окружение, а Lightpack оснащён мобильной системой на кристалле NVIDIA Tegra X2, 8 Гбайт оперативной памяти, 128 Гбайт пространства для хранения данных, портом USB-C и аккумулятором на три часа беспрерывного использования. Также есть разъём для наушников, но по умолчанию используются небольшие динамики по бокам устройства.

Начались продажи очков дополненной реальности Magic Leap One

Magic Leap One поддерживает только Bluetooth и Wi-Fi, поэтому предназначен для домашнего использования. Впрочем, Абовиц говорит, что «в определённых условиях» очки могут работать и на улице. Среди доступных сразу же приложений — браузер, виртуальный чат, система для размещения виртуальных объектов в реальном мире и демоверсия игры Dr. Grordbort’s Invaders.

Также в цифровом магазине можно найти инструмент для художников Create, предварительную версию приложения НБА и музыкальный проект Tonandi, созданный в сотрудничестве с пост-рок-группой Sigur R?s. Разработчики при создания собственных приложений могут использовать исходный код различных проектов Magic Leap.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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