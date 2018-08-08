Начались продажи очков дополненной реальности Magic Leap One

В «некоторых частях» США начались продажи Magic Leap One Creator Edition — первых очков дополненной реальности от амбициозного стартапа Magic Leap. Генеральный директор компании Рони Абовиц (Rony Abovitz) назвал устройство «полноценным работающим продуктом потребительского класса», а AT&T собирается демонстрировать его в некоторых своих магазинах. Впрочем, пока очки предназначены по большей части для художников и разработчиков: им доступен ограниченный набор приложений, а также они могут создавать собственные.

Стоимость Magic Leap One Creator Edition — $2 295. Компания доставит устройство бесплатно и поможет его настроить. За $495 можно дополнительно заказать «профессиональный набор разработчика»: он включает систему, которая позволит бесплатно заменить очки в течение 24 часов, если они сломаются.

Как стартап рассказал ранее, Magic Leap One состоит из трёх элементов: очков Lightwear, переносного компьютера Lightpack и контроллера. Lightwear использует набор камер и специальную линзу для проектирования изображений на реальное окружение, а Lightpack оснащён мобильной системой на кристалле NVIDIA Tegra X2, 8 Гбайт оперативной памяти, 128 Гбайт пространства для хранения данных, портом USB-C и аккумулятором на три часа беспрерывного использования. Также есть разъём для наушников, но по умолчанию используются небольшие динамики по бокам устройства.

Magic Leap One поддерживает только Bluetooth и Wi-Fi, поэтому предназначен для домашнего использования. Впрочем, Абовиц говорит, что «в определённых условиях» очки могут работать и на улице. Среди доступных сразу же приложений — браузер, виртуальный чат, система для размещения виртуальных объектов в реальном мире и демоверсия игры Dr. Grordbort’s Invaders.

Также в цифровом магазине можно найти инструмент для художников Create, предварительную версию приложения НБА и музыкальный проект Tonandi, созданный в сотрудничестве с пост-рок-группой Sigur R?s. Разработчики при создания собственных приложений могут использовать исходный код различных проектов Magic Leap.



