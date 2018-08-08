Dell Inspiron Chromebook 11: ноутбук и лэптоп-трансформер на базе Chrome OS

Dell Inspiron Chromebook 11: ноутбук и лэптоп-трансформер на базе Chrome OS

Компания Dell без громких анонсов выпустила портативный компьютер Inspiron Chromebook 11 и ноутбук-трансформер Inspiron Chromebook 11 2-in-1 под управлением операционной системы Chrome OS.

Устройства оснащены 11,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 ? 768 пикселей. При этом у трансформера крышка с экраном вращается на 360 градусов, что позволяет использовать лэптоп в режиме планшета (эта версия поддерживает сенсорное управление).

Dell Inspiron Chromebook 11: ноутбук и лэптоп-трансформер на базе Chrome OS

В хромбуках задействован процессор Intel Celeron N3060 поколения Braswell. Чип содержит два вычислительных ядра с частотой 1,6 ГГц (повышается до 2,48 ГГц) и графический ускоритель с частотой до 600 МГц. Объём оперативной памяти равен 4 Гбайт.

Dell Inspiron Chromebook 11: ноутбук и лэптоп-трансформер на базе Chrome OS

Оснащение включает флеш-модуль вместимостью 16 или 32 Гбайт, порты HDMI и USB 3.1, адаптер беспроводной связи Wi-Fi, ридер SD-карт. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. Весят портативные компьютеры около 1,4 кг.

Цена ноутбука Inspiron Chromebook 11 начинается примерно с 200 долларов США. Трансформер Inspiron Chromebook 11 2-in-1 обойдётся минимум в 280 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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