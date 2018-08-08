Xiaomi выпустила фитнес-браслет с NFC и OLED-экраном за $34

Компания Xiaomi выпустила фитнес-браслет Black Plus NFC. С помощью новинки можно собирать различную информацию о физической активности и состоянии организма пользователя.

Xiaomi Black Plus NFC

Xiaomi Black Plus NFC оснащен цветным 0,95-дюймовым AMOLED-диисплеем с разрешением 240?120 пикселей. Производитель заявляет цветовой охват дисплея устройства близким к 100% и поддержку 24-битного цвета.

Black Plus

Фитнес-браслет включает в себя различные датчики, а также сенсор частоты сердечных сокращений. Трекер водопроницаем, и спокойно переживет ипогружение под воду на глубину до 50 метров. Одной из главных особенностей новинки стал встроенный в нее модуль NFC, который позволяет оплачивать покупки. Физической кнопки подтверждения действий на лицевой части в браслете нет.

Black Plus NFC

Ёмкость аккумулятора достигает 120 мАч. Как утверждает производитель время автономной работы устройства составляет 18 дней.

Поставляется Xiaomi Black Plus NFC, в черном цвете по цене $34.


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