Гарнитура HyperX Cloud для PS4 обойдётся в $80

Гарнитура HyperX Cloud для PS4 обойдётся в $80

Компания HyperX, подразделение Kingston Technology Company, начала продажи своей первой лицензированной гарнитуры для игровых консолей Sony PlayStation 4.

Наушники HyperX Cloud for PS4 относятся к накладному типу. В них применены 53-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 15 Гц до 25 кГц.

Гарнитура снабжена съёмным микрофоном со средствами шумоподавления. Для подключения новинки используется проводное соединение с 3,5-миллиметровым коннектором. Длина кабеля составляет 1,3 метра.

Разработчик утверждает, что наушники обеспечивают звук высокого качества. Конструкция на основе алюминиевой рамки отличается долговечностью, одновременно позволяя использовать гарнитуру с комфортом в течение длительного времени.

Гарнитура HyperX Cloud для PS4 обойдётся в

Модель HyperX Cloud for PS4 выполнена в чёрном цвете с синими акцентами. Вес составляет приблизительно 325 граммов (337 граммов вместе с микрофоном).

Приобрести гарнитуру можно по ориентировочной цене 80 долларов США.

Отметим, что марка HyperX вышла на рынок игровых гарнитур в апреле 2014 года, анонсировав модель Cloud для профессиональных геймеров. Сейчас гарнитуры HyperX доступны примерно в 15 тыс. торговых точек на территории более чем ста стран.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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