Корпус MasterBox MB530P получил три панели из закалённого стекла

В семействе компьютерных корпусов компании Cooler Master пополнение: дебютировала модель MasterBox MB530P, предназначенная для формирования настольной игровой системы.

Новинка получила три панели из закалённого стекла: они установлены в боковых частях и спереди. Причём за лицевой панелью скрываются три 120-миллиметровых вентилятора с многоцветной подсветкой.

Допускается использование материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Внутри есть место для семи карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 410 мм.

Система может быть оборудована двумя 3,5-дюймовыми накопителями и четырьмя устройствами хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. В верхней части фронтальной панели располагаются гнёзда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0.

Корпус имеет габариты 489 ? 229 ? 469 мм. Компоненты воздушной или жидкостной системы охлаждения монтируются по следующей схеме:

Новинка позволяет использовать блоки питания длиной до 180 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 165 мм. Отсеки для 5,25-дюймовых устройств не предусмотрены.



