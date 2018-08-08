Корпус MasterBox MB530P получил три панели из закалённого стекла
В семействе компьютерных корпусов компании Cooler Master пополнение: дебютировала модель MasterBox MB530P, предназначенная для формирования настольной игровой системы.
Новинка получила три панели из закалённого стекла: они установлены в боковых частях и спереди. Причём за лицевой панелью скрываются три 120-миллиметровых вентилятора с многоцветной подсветкой.
Допускается использование материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Внутри есть место для семи карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 410 мм.
Система может быть оборудована двумя 3,5-дюймовыми накопителями и четырьмя устройствами хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. В верхней части фронтальной панели располагаются гнёзда для наушников и микрофона, по два порта USB 3.0 и USB 2.0.
Корпус имеет габариты 489 ? 229 ? 469 мм. Компоненты воздушной или жидкостной системы охлаждения монтируются по следующей схеме:
Новинка позволяет использовать блоки питания длиной до 180 мм. Высота процессорного кулера не должна превышать 165 мм. Отсеки для 5,25-дюймовых устройств не предусмотрены.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Hard
08.08.2018 06:30