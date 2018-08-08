Объектив Tamron 17-35mm F/2.8-4 Di OSD рассчитан на камеры Canon и Nikon

Объектив Tamron 17-35mm F/2.8-4 Di OSD рассчитан на камеры Canon и Nikon

Компания Tamron представила объектив 17-35mm F/2.8-4 Di OSD, предназначенный для использования с полнокадровыми зеркальными фотоаппаратами.

Новинка (модель Model A037) будет предлагаться в версиях для фотоаппаратов Canon и Nikon. Конструкция устройства включает 15 элементов в 10 группах. В частности, задействованы элементы с малой дисперсией (LD, Low Dispersion), которые позволяют минимизировать осевые хроматические аберрации.

Объектив получил фторсодержащее покрытие переднего элемента, которое обеспечивает защиту и лёгкость очистки, поскольку эффективно отталкивает пыль, грязь, воду и жир. Кроме того, говорится о влагозащищённом исполнении.

Объектив Tamron 17-35mm F/2.8-4 Di OSD рассчитан на камеры Canon и Nikon

Характеристики объектива Tamron 17-35mm F/2.8-4 Di OSD таковы:

  • Фокусное расстояние: 17–35 мм;
  • Максимальная диафрагма: f/2,8–4;
  • Минимальная диафрагма: f/16–22;
  • Конструкция объектива: 15 элементов в 10 группах;
  • Минимальное расстояние фокусировки: 0,28 м;
  • Число лепестков диафрагмы: 7;
  • Размер фильтра: 77 мм;
  • Диаметр ? длина: 84 ? 93 мм;
  • Вес: 460 г.

Продажи версии объектива для камер Nikon начнутся в сентябре; модификация для фотоаппаратов Canon появится позднее. Ориентировочная цена — 600 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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